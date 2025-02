Belgien: Umfassende Streiks in Bahn- und Flugverkehr führen zu Reisechaos

München, 21.02.2025 | 12:05 | sei

Belgien erlebt aktuell ein weitreichendes Verkehrschaos: Ein umfassender Streik im Bahnverkehr sowie wiederholte Arbeitsniederlegungen im Flugverkehr bringen den Reiseverkehr weitgehend zum Erliegen. Der Bahnstreik begann am 21. Februar 2025 um 22 Uhr und wird voraussichtlich bis zum 2. März andauern. Gleichzeitig sorgen regelmäßige Streiks im Luftverkehr für zusätzliche Einschränkungen.



Der landesweite Bahnstreik wird von zwei großen Eisenbahngewerkschaften getragen und betrifft den gesamten belgischen Zugverkehr. Die Unabhängige Gewerkschaft des Eisenbahnpersonals (OVS) und die autonome Lokführergewerkschaft (ASTB-SACT) haben jeweils einen neuntägigen Streik ausgerufen. Grund für den Arbeitskampf sind Pläne der Regierung zur Anhebung des Renteneintrittsalters für Lokführerinnen und Lokführer sowie die Schließung kleiner Bahnhöfe. Während des Streiks fährt nur ein Bruchteil der üblichen Züge. Die belgische Bahngesellschaft SNCB bietet zwar einen minimalen Ersatzfahrplan an, doch die Verfügbarkeit hängt stark von der Bereitschaft der Mitarbeitenden ab, die Arbeit aufzunehmen. In der Hauptverkehrszeit verkehren kaum Züge, was insbesondere Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende hart trifft. Internationale Verbindungen mit Eurostar, TGV, ICE und Thalys sind bisher nicht vom Streik betroffen. Dennoch rät die SNCB Reisenden, sich regelmäßig über aktuelle Fahrpläne zu informieren und mögliche Alternativen zu prüfen.Zusätzlich zum Bahnstreik kommt es zu erheblichen Störungen im Flugverkehr. Flughafenangestellte in Belgien streiken momentan regelmäßig jeden 13. des Monats, wodurch es an wichtigen Drehkreuzen wie dem Flughafen Brüssel-Zaventem zu Ausfällen und Verzögerungen kommt. Die Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen sowie höhere Löhne und haben angekündigt, ihre Proteste in den kommenden Wochen fortzusetzen. Reisende berichten bereits jetzt von langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und vermehrten Flugausfällen. Passagierinnen und Passagieren wird geraten, vor der Anreise zum Flughafen ihren Flugstatus zu prüfen und genügend Zeit einzuplanen.Die Streiks im Bahn- und Flugverkehr sind Teil einer umfassenderen Protestwelle gegen geplante Reformen der belgischen Regierung. Neben Arbeitsniederlegungen sind auch landesweite Demonstrationen angekündigt. Die Gewerkschaften haben bereits weitere Streiks bis Juli 2025 angedroht, sodass Reisende in den kommenden Monaten weiterhin mit Einschränkungen rechnen müssen. Die SNCB stellt Betroffenen eine Streikbescheinigung aus, die bis zu sieben Tage nach dem Ende des Arbeitskampfes auf der offiziellen Webseite heruntergeladen werden kann. Zudem gelten während des Streiks kulante Regelungen für Ticketumbuchungen und Erstattungen.