Belize führt digitales Einreisesystem ein

München, 04.12.2024 | 09:59 | nmh

Zum 1. Dezember 2024 hat Belize ein neues digitales Einreisesystem eingeführt. Während einer dreimonatigen Testphase stehen sowohl digitale als auch gedruckte Formulare zur Verfügung. Reisende über den Philip Goldson International Airport in Belize City können ihre Einreise- und Zolldaten online einreichen, um den Prozess zu beschleunigen und das Reiseerlebnis zu verbessern.



Das neue digitale Einreiseformular in Belize erleichtert die Abwicklung und spart Reisenden Zeit.

Mit der neuen Plattform „Belize Travel Immigration“ können Reisende ihre Einwanderungs- und Zollinformationen bereits vor der Ankunft im zentralamerikanischen Staat online einreichen. Ziel ist es, den Papieraufwand zu reduzieren und die Effizienz der Einreise zu steigern. Das Belize Tourism Board erklärt, dass das System während der Testphase auf Herz und Nieren geprüft wird, bevor es schrittweise auf weitere Grenzpunkte ausgeweitet wird.Bis Ende Februar 2025 akzeptiert Belize sowohl digitale als auch gedruckte Einreiseformulare. In dieser Zeit können Reisende das digitale System testen und ihre Erfahrungen als Feedback einreichen. Die gesammelten Rückmeldungen sollen helfen, das System zu optimieren und an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen.Die Einführung des Systems markiert einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Einreiseprozesse. Das Belize Tourism Board ermutigt Reisende, das digitale Formular vorab auszufüllen, um Wartezeiten am Flughafen zu minimieren. Mit Blick auf die Hauptreisezeit soll die digitale Abwicklung dazu beitragen, ein reibungsloses und komfortables Reiseerlebnis zu gewährleisten.