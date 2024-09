Neue Direktverbindung mit der Bahn: In acht Stunden von Berlin nach Paris

24.09.2024

Ab Mitte Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn in Kooperation mit der französischen SNCF eine neue Direktverbindung zwischen Berlin und Paris an. Die Fahrzeit auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke beträgt rund acht Stunden, wodurch Reisende erstmals über Tag beide Hauptstädte direkt miteinander verbinden können. Das Angebot wird in Kooperation zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der französischen SNCF bereitgestellt.



Schneller nach Paris: Ab Dezember 2024 bringt die Bahn Reisende in rund acht Stunden direkt von Berlin nach Paris.



Langjährige Kooperation zwischen DB und SNCF



Die Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der französischen SNCF besteht seit 2007 und umfasst Verbindungen zwischen Frankfurt, Stuttgart und Paris sowie seit 2023 eine saisonale Verbindung zwischen Frankfurt und Bordeaux. Die neue Strecke Berlin-Paris schließt nun eine Lücke im grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitsverkehr und ergänzt das bestehende Angebot. Reisende profitieren von einer komfortablen und direkten Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten.



Nachhaltige Mobilität im Fokus



Mit der Einführung der neuen Direktverbindung setzen die DB und SNCF ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität. Der Hochgeschwindigkeitszug bietet eine klimafreundliche und komfortable Alternative zum Flugverkehr und unterstützt die nachhaltigen Ziele der Bahngesellschaften. Diese neue Verbindung soll nicht nur für Touristinnen und Touristen, sondern auch für Geschäftsreisende eine wichtige Rolle spielen und die Bahn als Verkehrsmittel der Wahl stärken.



