Pergamonmuseum Berlin schließt ab Oktober 2023

München, 29.03.2023 | 15:04 | ksu

Das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel wird ab dem 23. Oktober für dreieinhalb Jahre geschlossen. In dieser Zeit erfolgt die Grundinstandsetzung des Gebäudes. Erst ab dem Frühjahr 2027 können Besucherinnen und Besucher mit einer Wiedereröffnung einiger Gebäudeflügel rechnen. Ab Juli dieses Jahres erweitert das Museum seine Öffnungszeiten, um Interessierten bis zur Schließung mehr Zeit zur Besichtigung einzuräumen.





In Berlin wird das Pergamonmuseum ab diesem Herbst seine Türen schließen. Obwohl Teile des Gebäudes planmäßig im Frühjahr 2027 wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, avisieren die Verantwortlichen eine vollständige Eröffnung des Museums erst im Jahr 2037. Dies betrifft vor allem die südlichen Abschnitte des Pergamonmuseums. Der namensgebende Pergamonsaal sowie der Nord- und Mittelflügel sind ab 2027 wieder zugänglich. Grund für die Schließung ist der schlechte Bauzustand, der laut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz „Auswirkungen auf die Standsicherheit des Gebäudes und auf die Sicherheit der Exponate hat“. Damit Interessierte die Ausstellungen noch einmal ausgiebig besichtigen können, erweitert das Museum ab Juli seine Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag auf 9 bis 19 Uhr. Donnerstags ist ein Besuch sogar bis 20 Uhr möglich.Vor allem der südliche Teil des Gebäudes befindet sich in einem schlechten Bauzustand. Dieser äußert sich in einer Durchfeuchtung der Fassade und Dächer, welche die Folge unzureichender Instandsetzungsmaßnahmen der im zweiten Weltkrieg entstandenen Schäden sind. Mittlerweile sind auch die technischen Anlagen veraltet und müssen ersetzt werden. Da die Renovierungsarbeiten vor allem fest verbauter Ausstellungsstücke äußerst aufwendig seien, entschied sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz für eine vollständige Schließung des Museums. So sollen die Kosten gesenkt und die Sanierungsdauer verkürzt werden. Teile der Antikensammlung werden während der Bauarbeiten im nahe gelegenen Ausstellungsgebäude Pergamentmuseum und als Leihgaben in anderen Museen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Dauerausstellung des Vorderasiatischen Museums kann so zum Beispiel ab dem Winter 2023/2024 als virtueller Rundgang besichtigt werden.Die Museumsinsel in Berlin zieht jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. So besichtigten im Jahr 2019 vor der Coronapandemie trotz beginnender Sanierungsmaßnahmen allein über 800.000 Menschen das Pergamonmuseum. Um das UNESCO-Weltkulturerbe noch attraktiver für Geschichtsinteressierte zu gestalten, wird das Gebäudeensemble der Museumsinsel in den kommenden Jahren modernisiert. Ein Aspekt der Arbeiten wird die sogenannte archäologische Promenade sein, welche die Museen unterirdisch miteinander verbinden soll.