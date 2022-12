München, 23.12.2022 | 09:23 | soe

Das Luxus-Reisemagazin Condé Nast Traveller hat die 25 besten Strandhotels in Europa gekürt. Die meisten ausgezeichneten Anlagen befinden sich in Spanien, gefolgt von Italien und Frankreich. Neben weitläufigen Resorts schaffen es auch kleinere Häuser mit Geheimtipp-Faktor in die Aufstellung, welche jedoch keiner Rangfolge unterliegt.



Die besten Strandhotels in Europa liegen nicht nur im Süden, sondern auch in Großbritannien.

Das Reisemagazin empfahl seinen Lesern und Leserinnen bereits die besten Strände sowie die besten Hotels in Europa – eine Auswahl der besten Strandhotels als Kombination aus beiden Attributen liegt also nahe. Mit einem breiten Portfolio aus 25 Hotelanlagen direkt am Meer finden Reisende nun viel Inspiration für den nächsten Badeurlaub, vorausgesetzt, sie verfügen über das nötige Kleingeld. Entsprechend der luxuriösen Ausrichtung des Magazins zählen nämlich auch die ausgezeichneten Strandhotels durchweg zur hochpreisigen Kategorie.Mit ganzen sechs Hotels am Strand ist Spanien am stärksten in der Auflistung vertreten. So dürfen sich beispielsweise das exklusive Nobu Hotel Ibiza Bay, das Can Simoneta und das Hotel Portixol in Palma auf den Balearen über einen Platz unter den top 25 Strandhotels freuen, außerdem das Ritz-Carlton auf Teneriffa. Jeweils fünf Hotelanlagen finden sich in Italien und Frankreich. Wenig überraschend positioniert sich das Jetset-Ziel Amalfiküste mit zwei Häusern: dem Borgo Santandrea nahe Conca dei Marini und dem La Minervetta in Sorrent, das mit edel minimalistischer Einrichtung und einer spektakulären Lage direkt in den Klippen glänzt. Wer im Urlaub lieber das französische Savoir-vivre genießen möchte, ist im Grand Hotel De Cala Rossa in Porto-Vecchio, im Hotel de Toiras auf der Île de Ré oder im edlen La Voile d‘Or an der Côte d'Azur goldrichtig.Doch nicht nur die klassischen Sommerurlaubsziele in Südeuropa können mit hochklassigen Beach-Hotels aufwarten, auch im Vereinigten Königreich gibt es wunderschöne Unterkünfte direkt am Meer. So lockt das Carbis Bay Hotel an der Küste von Cornwall mit gleich 25 Hektar Privatstrand, der sogar mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde. Auf der Kanalinsel Alderney liegt das Braye Beach Hotel an der gleichnamigen Bucht, die mit ihren rosa-goldenen Dünen als eine der schönsten der Insel gilt. Dort gibt es luxuriösen Strandurlaub garantiert ohne Touristenmassen.