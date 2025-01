Beste Übersetzungsapps für Reisen: Diese Helfer erleichtern die Verständigung

30.01.2025

SafeNow-Zone: Sicherheits-App soll auch in Köln eingeführt werden

Mit der kostenlosen App SafeNow können Reisende an ausgewählten Bahnhöfen per Knopfdruck Sicherheitspersonal alarmieren. In Berlin und Hamburg hat sich das System bewährt, nun wird eine Ausweitung auf Köln geprüft.