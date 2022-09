Bhutan lockert Einreiseregeln für Touristen

München, 21.09.2022 | 15:17 | twi

Das südasiatische Königreich Bhutan hat seine Einreisebestimmungen für Touristinnen und Touristen deutlich vereinfacht. So müssen sich Reisende ab dem 23. September nach der Ankunft keinem verpflichtenden Test auf COVID-19 unterziehen. Zudem werden auch die Infektionsschutzmaßnahmen im Land ab diesem Datum gelockert.



Bhutan hat die Einreisebestimmungen für Touristinnen und Touristen gelockert.

Bis zum 22. September müssen sich alle Personen, die nach Bhutan einreisen wollen, vor Ort einem Coronatest unterziehen und sich bis zum Erhalt des Testergebnisses isolieren. Diese Regelung soll danach entfallen und die verpflichtenden Tests werden durch kostenfreie stichprobenartige Abstriche bei Touristinnen und Touristen ersetzt. Sollte eine Stichprobe ein positives Testergebnis aufweisen, muss sich die betreffende Person für fünf Tage in ihrer Unterkunft isolieren. Ein weiterer Test nach fünf Tagen ist jedoch nicht nötig. Ebenso müssen sich alle nicht geimpften Reisenden ab zwölf Jahren in eine fünftägige Quarantäne begeben, bevor sie das Land bereisen dürfen. Wer mindestens zwei Mal gegen COVID-19 geimpft oder von der Krankheit genesen ist, darf sich hingegen sofort frei in Bhutan bewegen.Zudem werden ab dem 23. September auch zahlreiche weitere Infektionsschutzmaßnahmen in Bhutan gelockert. In der Öffentlichkeit muss beispielsweise kein Mund-Nase-Schutz mehr getragen werden, es gilt nur noch eine Maskenempfehlung für Personen mit Atemwegs- und sonstigen Vorerkrankungen. Die Obergrenzen für Zusammenkünfte sowie von Kundinnen und Kunden in Geschäften wurden ebenso abgeschafft wie die Kontaktnachverfolgung in öffentlichen Einrichtungen. Strenge Maßnahmen wie Ausgangssperren in Gebieten mit Corona-Fällen sollen stufenweise gelockert werden. Für das Reisen zwischen unterschiedlichen Verwaltungsdistrikten müssen sich jedoch noch alle Personen vorher über das Check Post Management System registrieren.Für die Einreise nach Bhutan benötigen Touristinnen und Touristen ein Visum. Reisen in das Königreich, das mit seiner eindrucksvollen Landschaft vor allem Wanderinnen und Wanderer anzieht, können nur über eines der offiziell zugelassenen Reiseunternehmen gebucht werden. Somit erhalten Reisende das Visum in der Regel direkt im Zusammenhang mit der Buchung. Für die Einreise müssen alle Urlauberinnen und Urlauber eine Nachhaltigkeitsabgabe zahlen. Diese wurde erst im Juni von 65 auf 200 US-Dollar pro Person pro Tag erhöht. Die Gebühr fließt in die nachhaltige Gestaltung touristischer Infrastruktur, den Erhalt lokaler Traditionen, in den Umweltschutz sowie in Jobs mit fairen Gehältern und gerechten Arbeitsbedingungen.