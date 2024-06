Blaue Flagge: Beste Strände in Spanien, Griechenland und der Türkei

München, 04.06.2024 | 14:12 | ksu

Für umweltbewussten Badeurlaub müssen Strandfans 2024 nicht weit reisen: Spanien, Griechenland und die Türkei führen das Ranking mit den saubersten und nachhaltigsten Stränden an. Auch weitere beliebte Reiseziele in Europa können mit ausgezeichneten Stränden punkten. Urlauberinnen und Urlauber erkennen die Strände an den dort wehenden blau-weißen Flaggen, die durch die gleichnamige Initiative Blaue Flagge vergeben werden.



Spanien erhielt in diesem Jahr weltweit die meisten Auszeichnungen des Umweltsiegels Blaue Flagge.

An 628 spanischen Traumstränden können Reisende von besonders sauberen und nachhaltigen Bedingungen profitieren. Die Initiative Blaue Flagge vergab 2024 elf neue Auszeichnungen an das beliebte Urlaubsziel, das damit auf dem ersten Platz des Rankings liegt. In der Provinz Málaga im Süden Spaniens lassen sich allein 50 Mittelmeerstrände finden, an denen die blaue Flagge weht. Mallorca wartet mit 20 blauen Flaggen auf. Aber auch im zweitplatzierten Griechenland finden Reisende sauberen und nachhaltigen Badespaß an 596 Stränden. Die meisten Umweltsiegel sammelte die Region Chalkidiki im Norden Griechenlands, die mit 94 Auszeichnungen punktet. Ganze 551-mal zeichnete die Initiative Blaue Flagge die türkischen Strände aus, die damit den dritten Platz im weltweiten Ranking belegen. Rund um die stark frequentierte Urlaubsregion Antalya weht das Symbol an 231 Stränden.Neben Spanien, Griechenland und der Türkei lassen sich auf den vorderen Plätzen des weltweiten Rankings ausschließlich Reiseziele in Europa finden. Vor allem zahlreiche Mittelmeerstrände wurden mit dem Umweltsiegel ausgezeichnet. Im Ranking folgen die Mittelmeerdestinationen Italien, Frankreich und Portugal. Aber auch in Dänemark, Irland und England können Reisende im Jahr 2024 insgesamt 315 der blau-weißen Flaggen finden. Darüber hinaus punktet auch das sonnenverwöhnte Zypern mit 77 nachhaltigen Traumstränden. Die heimischen Strände haben es auf den 17. Platz des Umweltrankings geschafft. An insgesamt 39 Stränden profitieren Reisende in Deutschland von nachhaltigen Bedingungen.Die begehrte Auszeichnung wird bereits seit 1987 verliehen. Dabei werden jährlich die Gegebenheiten vor Ort neu geprüft. Neben Sauberkeit und Nachhaltigkeit wertet die Stiftung für Umwelterziehung (FEE) auch die angebotenen Dienstleistungen sowie die örtliche Infrastruktur, Sicherheitskonzepte und die Wasserqualität. Einfluss auf die Vergabe des Siegels Blaue Flagge hat auch das Bewusstsein der Anwohnerinnen und Anwohner für den Schutz und Erhalt der Region.