Brasilien: Corona-Einreisebestimmungen aufgehoben

München, 05.06.2023 | 16:20 | spi

Brasilien hebt mit sofortiger Wirkung ihre coronabedingten Einreiseregeln auf. Einheimische sowie Touristinnen und Touristen können das südamerikanische Land somit wieder ohne Impfnachweis oder negativen PCR-Test besuchen. Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa begründet ihre Entscheidung mit einem Vermerk auf die WHO, die im Mai den Corona-Notstand für beendet erklärt hatte.



Im März lockerten die Behörden bereits Corona-Regeln wie die Maskenpflicht an Flughäfen und in Flugzeugen. Anvisa betonte nun in einem offiziellen Schreiben, dass lediglich Empfehlungen zum Tragen einer Maske oder zum Abstandhalten aufrechterhalten werden. Diesen Sommer können Reisende also das erste Mal seit Beginn der Pandemie Brasilien in all seiner Schönheit und ohne Einschränkungen entdecken.Seit 2012 dürfen deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ohne ein Visum nach Brasilien einreisen. Voraussetzung ist ein Reisepass, der bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Nur wenn der Aufenthalt über 90 Tage hinausreicht, muss ein Visum beantragt werden. Von den Flughäfen Amsterdam, Frankfurt, München und Zürich aus können Direktflüge in die brasilianischen Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro gebucht werden.Das fünftgrößte Land der Welt ist bekannt für seine temperamentvolle Bevölkerung und den bunten Festen. Auf den Straßen von Rio de Janeiro ist aber auch abseits vom spektakulären Karneval oft Partystimmung. Strand, Streetfood und Samba die ganze Nacht sind die Bilder vom Brasilienurlaub, die man nicht vergessen will. Im Kontrast dazu steht die einzigartige Natur. Der Amazonas-Urwald und die Iguazú-Wasserfälle gehören ebenfalls in jeden Brasilien-Reiseplan.