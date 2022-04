Brasilien erlaubt Einreise ohne Test für Geimpfte

München, 06.04.2022 | 15:32 | soe

Brasilien hat zum 4. April die Einreiseregularien gelockert. Vollständig geimpfte Personen müssen von nun an keinen zusätzlichen Corona-Test für die Einreise mehr vorzeigen. Auch für Ungeimpfte gibt es Erleichterungen, diese dürfen als Ausländer und Ausländerinnen jedoch nach wie vor nur in Ausnahmefällen nach Brasilien einreisen.



Alle vollständig gegen das Coronavirus geimpften Ankommenden unterliegen seit dieser Woche in Brasilien keinen Testanforderungen mehr. Zuvor war neben der Vorlage des Impfnachweises auch ein negativer Corona-Test vorzuweisen, dabei durfte es sich um einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder um einen höchstens 24 Stunden alten Antigentest handeln. Diese Pflicht wurde zum 4. April gestrichen, auch das bislang geforderte Gesundheitsformular muss nicht mehr ausgefüllt werden. Zu beachten ist allerdings, dass nur aus einem QR-Code bestehende Impfnachweise nach Angaben des Auswärtigen Amtes nicht akzeptiert werden. Stattdessen müssen auf dem Zertifikat der vollständige Name der geimpften Person, der Name des Impfstoffs sowie dessen Chargennummer und die Daten der Impftermine vermerkt sein.Wer keine vollständige Corona-Impfung belegen kann und nicht über die brasilianische Staatsbürgerschaft beziehungsweise einen ständigen Wohnsitz im Land verfügt, darf nach wie vor nur in wenigen Ausnahmefällen einreisen. Diese greifen beispielsweise für Kinder unter zwölf Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Wer unter diese Ausnahmeregelung fällt, muss sich seit dem 4. April nicht mehr nach der Einreise in Quarantäne begeben. Stattdessen wird von nun an ein maximal 24 Stunden alter Antigen- oder PCR-Test verlangt. Kinder unter zwei Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, ebenso in Begleitung geimpfter Erwachsener reisende Minderjährige bis zwölf Jahre.Im Inland besteht nach wie vor in öffentlichen Räumen eine Maskenpflicht, diese gilt auch unter freiem Himmel. Zudem muss ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu fremden Personen eingehalten werden. Außerdem kann es im Dienstleistungsbereich noch zu Einschränkungen durch verkürzte Öffnungszeiten oder ein reduziertes Gastronomieangebot kommen. Brasilien verzeichnet seit Anfang Februar sinkende Corona-Infektionszahlen, mit Stand zum 6. April liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 72,5.