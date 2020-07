Einreise: Brasilien öffnet mehrere Flughäfen für Ausländer

München, 30.07.2020 | 09:18 | soe

Brasilien erleichtert die Einreise für ausländische Besucher. Mehrere Flughäfen des südamerikanischen Landes werden zunächst für 30 Tage wieder für internationale Reisende geöffnet, wie ein brasilianisches Amtsblatt am Abend des 29. Juli verkündete. Allerdings müssen die ausländischen Einreisenden bestimmte Bedingungen erfüllen.



Zu den Voraussetzungen für einen Grenzübertritt per Flugzeug zählt eine vorhandene Krankenversicherung, die den Aufenthalt in Brasilien abdeckt. Dieser darf derzeit maximal 90 Tage lang andauern. In mehreren brasilianischen Bundesstaaten bleibt die unbegründete Einreise auf dem Luftweg weiterhin verboten, zu ihnen zählen Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul und Tocantins. Auch zu Lande und zu Wasser ist Ausländern die Einreise nach Brasilien weiterhin nicht gestattet. Vor Reisen in das stark von der Corona-Pandemie betroffene Land wird seitens des Auswärtigen Amtes derzeit gewarnt.Neue Beschränkungen gibt es unterdessen in Australien. Dort wurde die Metropole Sydney zu einem Corona-Hotspot erklärt, was für ihre Bewohner eine eingeschränkte Reisefreiheit nach sich zieht. Sie dürfen nicht mehr in den nördlichen Nachbar-Bundesstaat Queensland reisen; Heimkehrer aus Sydney müssen in Queensland für 14 Tage in Quarantäne.