Britische Jungferninseln: Neues Einreiseformular ab 2025 Pflicht

München, 04.02.2025 | 11:43 | ksu

Die Britischen Jungferninseln haben zum 1. Januar 2025 neue Einreiseregeln eingeführt. Reisende müssen nun ein Online-Formular ausfüllen, das spätestens 72 Stunden vor Ankunft verfügbar ist. Ohne die digitale Anmeldung ist die Einreise nicht möglich.



Die Britischen Jungferninsel erweiterten ab 2025 ihre Einreisebestimmungen.

Reisende, die das britische Überseegebiet in der Karibik besuchen, müssen vor ihrer Reise ein. Dieses steht 72 Stunden vor der planmäßigen Ankunft zur Verfügung und muss spätestens vor dem Abflug abgesendet werden. Das deutsche Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Bestätigung entweder als Ausdruck oder in digitaler Form auf dem Mobilgerät gespeichert sein muss. Bei der Einreise muss das Dokument vorgezeigt werden. Kreuzfahrtpassagierinnen und -passagiere sind von der neuen Regelung ausgenommen.Unabhängig vom neuen Formular benötigen Reisende einen aktuellen Reisepass, der mindestens sechs Monate über das geplante Abreisedatum hinaus gültig ist. Je nach Nationalität kann ein Visum erforderlich sein – deutsche Staatsangehörige dürfen sich bis zu 30 Tage visumfrei auf den Inseln aufhalten. Zudem müssen Flugreisende bei der Ankunft ihre Weiter- oder Rückreise nachweisen. Für den Aufenthalt ist es ratsam, sich über die aktuellen Gesundheits- und Zollbestimmungen zu informieren, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel- und Tierprodukte.Die Britischen Jungferninseln gehören zu den attraktivsten Reisezielen in der Karibik. Der Inselstaat besteht aus rund 60 Inseln, von denen viele unbewohnt sind. Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und eine beeindruckende Unterwasserwelt machen die Region besonders für Segel- und Tauchbegeisterte interessant. Die Hauptinsel Tortola ist bekannt für ihre lebendige Kultur und ihre karibische Gastfreundschaft.