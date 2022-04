Bulgarien hebt Einreisebeschränkungen ab 1. Mai auf

München, 29.04.2022 | 11:09 | rpr

Bulgarien hebt ab dem 1. Mai die Corona-Einreisebeschränkungen für den internationalen Tourismus auf. Wie aus einer Pressemitteilung der bulgarischen Regierung hervorgeht, werden ab kommendem Sonntag die Nachweis- und Quarantänepflichten gestrichen. Urlauberinnen und Urlauber können demnach ohne Vorlage eines Impf-, Genesungs- oder negativem Testnachweis in das Land am Schwarzen Meer einreisen.



Die Einreise nach Bulgarien wird für Urlauberinnen und Urlauber ab dem 1. Mai deutlich vereinfacht. Nach einer von Gesundheitsministerin Prof. Asena Serbezova am 28. April erteilten Verfügung entfallen ab kommendem Sonntag jegliche Einreiserestriktionen für ausländische Reisende. Für Länder der Roten Zone, darunter Deutschland, ist diese aktuell nur gemäß dem 3G-Prinzip mittels Vorlage des digitalen COVID-Zertifikats der EU gestattet. Reisende ab zwölf Jahren müssen demnach bis einschließlich 30. April einen Impf-, Genesungs- oder negativen Testnachweis erbringen, alternativ wird eine zehntägige Quarantäne nach Ankunft nötig.Im Zuge des zum 31. März ausgelaufenen Ausnahmezustands wurden die landesweit übrig gebliebenen Corona-Maßnahmen mit Wirkung zum 1. April nicht verlängert. Nachdem bereits zuvor die 3G-Regel für den Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen wie etwa Restaurants, kulturellen Einrichtungen und Geschäften gefallen war, entfiel mit Beginn des Aprils auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Handel. Die 3G-Regelung hinsichtlich der Einreise blieb bis dahin jedoch davon unberührt, nun ist auch die Einreise ohne jegliche Restriktionen möglich.Nach einem Infektionshoch Anfang des Jahres erholt sie die Corona-Lage in Bulgarien Schritt für Schritt. Trotz niedriger Impfquote von 31,4 Prozent nimmt die Infektionskurve stetig ab. Mit Stand zum 29. April 2022 wurden 62 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.