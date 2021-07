Bulgarien: Corona-Maßnahmen bis 31. August verlängert

München, 29.07.2021 | 09:57 | cge

Bulgarien hat die landesweit geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 31. August 2021 verlängert. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, bleiben damit sowohl die Beschränkungen innerhalb des Staates am Schwarzen Meer als auch die Einreiseregelungen bestehen. Auch der Notstand in Bulgarien wurde noch einmal ausgedehnt.



Mit der Verlängerung der geltenden Corona-Beschränkungen in Bulgarien bleibt unter anderem die Begrenzung der Besucherzahl pro Quadratmeter in öffentlichen Einrichtungen und Orten der Verwaltung sowie im Einzelhandel bis Ende August 2021 bestehen. Erlaubt ist derzeit eine Person pro drei Quadratmeter. In allen geschlossenen öffentlichen Orten sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln muss auch weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Zudem gilt in Bulgarien auch weiterhin der Notstand. Dieser Status befugt Behörden, die Corona-Maßnahmen auch kurzfristig anzupassen, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus im Land Einhalt zu gebieten.Bulgarien erlaubt allen Bürgern der Europäischen Union, inklusive Deutschen, unter bestimmten Vorgaben die Einreise ins Land. So müssen Ankömmlinge entweder einen negativen PCR-Test, der bei Einreise maximal 72 Stunden alt sein darf, oder einen höchstens 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest vorlegen. Alternativ können vollständig Geimpfte einen Nachweis über ihre vor 14 Tagen erfolgreich abgeschlossene Impfung erbringen. Wer bereits von einer Erkrankung mit dem Coronavirus genesen ist, welche mindestens 15 und maximal 180 Tage vor Einreise durchlaufen wurde, kann mit einem Bescheid darüber ebenfalls nach Bulgarien einreisen.Bulgarien weist derzeit geringe Neuinfektionszahlen des Coronavirus auf, das Land trägt keinen Status als Corona-Risikogebiet durch das Robert Koch-Institut. Laut Angaben des offiziellen bulgarischen Informationsportals zum Coronavirus gehen jedoch die Impfungen im europäischen Vergleich langsam voran. Mit Stand vom 18. Juli 2021 sind rund 18,1 Prozent der Bevölkerung einmal gegen das Virus geimpft, einen vollständigen Impfstatus besitzen 16,1 Prozent.