Bulgarien: Einreise für Deutsche mit Impfung und PCR-Test

München, 06.01.2022 | 16:04 | soe

Bulgarien verschärft seine Einreisebestimmungen für deutsche Reisende. Ab dem 7. Januar werden nur noch Geimpfte und Genesene aus Deutschland sowie anderen EU-Staaten, die Bulgarien auf seiner Roten Liste führt, ins Land gelassen. Sie müssen zusätzlich einen negativen PCR-Test vorlegen.



Bulgarien erlaubt die Einreise aus Deutschland ab dem 7. Januar nur noch unter der 2G-Plus-Regel.

Die neue Regelung greift für Reisende ab zwölf Jahren, jüngere Kinder sind von der Test- und Nachweispflicht befreit. Erst zum 1. Dezember hatte Bulgarien seine Rregeln für Einreisende aus EU-Mitgliedsstaaten gelockert, seither galt das 3G-Prinzip. Vollständig geimpfte und genesene Personen konnten unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises ohne weitere Auflagen die Grenze in den Balkanstaat überqueren, Ungeimpfte durften dies mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest. Ab morgen werden die Bestimmungen jedoch deutlich verschärft. Dann gilt für die Einreise das 2G-Plus-Modell: Nur noch vollständig geimpfte oder genesene Menschen aus EU-Staaten, auch aus Deutschland, dürfen nach Bulgarien einreisen. Sie müssen zudem einen negativen und höchstens 72 Stunden alten PCR-Test mitbringen, ein Antigentest ist nicht ausreichend.Eine Ausnahmeregelung gibt es außer für Kinder unter zwölf Jahren auch für andere Personengruppen. So sind laut Informationen des Auswärtigen Amtes Busfahrer und Busfahrerinnen im internationalen Personenverkehr von den verschärften Bestimmungen ausgenommen, ebenso wie Flugzeug-Crews und Lkw-Fahrende im grenzübergreifenden Fracht- und Güterverkehr. Bulgarische Staatsangehörige sowie Personen mit gültigem Aufenthaltstitel und deren Angehörige dürfen weiterhin nach dem 3G-Prinzip einreisen, wobei bei Tests ebenfalls nur die PCR-Methode akzeptiert wird. Darüber hinaus müssen sich Reisende, die nur einen der geforderten Nachweise erbringen können, für zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese kann jedoch durch das negative Ergebnis eines PCR-Tests abgekürzt werden, der frühestens 72 Stunden nach der Ankunft in Bulgarien vorgenommen wird.Grund für die strengeren Einreisebedingungen sind neben der Sorge vor der Omikron-Mutation auch die steigenden Infektionszahlen in dem Balkanstaat. Seit dem 29. Dezember zeigt die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz steil nach oben und liegt mit Stand zum 6. Januar bei 345. Eine Woche zuvor war noch ein Wert von 152,9 gemeldet worden. Mit knapp unter 50 Prozent vollständig geimpften Einwohnerinnen und Einwohnern ist die Impfrate in Bulgarien im europaweiten Vergleich sehr niedrig.