Italien verschiebt Bahnstreik auf 23. Mai – Reisende erhalten Aufschub

Der verschobene Bahnstreik betrifft am Freitag, den 23. Mai 2025, den gesamten Zugverkehr in Italien. Betroffen sind Trenitalia, Trenord und Italo, die sowohl Inlands- als auch Fernverbindungen bedienen. Der Streik soll den Betrieb ganztägig von 1 bis 23:59 Uhr beeinträchtigen. Besonders Verbindungen zwischen wichtigen Städten wie Rom, Mailand, Florenz, Venedig und Neapel könnten betroffen sein. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt, bei dem die Gewerkschaften bessere Arbeitsbedingungen und Löhne fordern. Der Streik wurde bewusst verschoben, um die Anreise zehntausender Gläubiger zur Papst-Inauguration am 18. Mai nicht zu behindern.

Was sollten Reisende in Italien jetzt wissen?

Reisende, die am 23. Mai mit dem Zug unterwegs sein wollen, sollten ihre Reise frühzeitig planen und den aktuellen Fahrplan direkt bei der Bahn oder beim Reiseveranstalter prüfen. Auch vor und nach dem offiziellen Streikzeitraum kann es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Für Transfers zum Flughafen oder zu weiteren Reisezielen empfiehlt es sich, auf Fernbusse, Mietwagen oder private Transfers auszuweichen. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte sich rechtzeitig mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, um mögliche Alternativen abzustimmen. Urlauberinnen und Urlauber sollten in jedem Fall mehr Zeit einplanen und sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren.