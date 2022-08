Bulgarien führt Maskenpflicht in Sofia wieder ein

München, 05.08.2022 | 11:16 | rpr

In Bulgariens Hauptstadt Sofia wurden die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. Laut einer Pressemitteilung der offiziellen Regierungswebsite gilt seit dem 4. August erneut die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in spezifischen öffentlichen Innenbereichen. Die Maskenpflicht ist am 4. August in Kraft getreten und soll als vorrübergehende Maßnahme bis 19. August greifen.



Bulgariens Hauptstadt Sofia hat die Maskenpflicht im Innenraum wiedereingeführt.



Einreise weiterhin ohne Auflagen



Bezüglich der Einreiseregularien verändert sich für Urlauberinnen und Urlauber nichts. Reisende nach Bulgarien unterliegen weiterhin keinerlei Restriktionen. Bereits zum 1. Mai dieses Jahres wurde für das Land am Schwarzen Meer die 3G-Pflicht bei Einreise abgeschafft. Auch für die Rückkehr nach Deutschland sind gemäß der aktuellen Einreiseverordnung keine Nachweispflichten in Kraft.



Aktuelle Corona-Lage



Nachdem die Corona-Infektionskurve nach ihrem Höchststand im Februar dieses Jahres wieder abgeflacht war, steigt diese nun, wenn auch auf weiterhin niedrigem Niveau, allmählich wieder an. Laut Angaben des bulgarischen COVID-19-Informationsportals wurden am 5. August 1.496 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden mit dem Coronavirus bestätigt. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der aktuellen Fälle auf 26.319 bei einer Gesamteinwohnerzahl von 6,9 Millionen Menschen. Nachdem zum 1. April dieses Jahres die Maskenpflicht in gesamt Bulgarien gefallen war, kehrt diese nun mit Wirkung zum 4. August für die Hauptstadt Sofia zurück. Im Zuge der steigenden Corona-Neuinfektionen soll die Maßnahme vorübergehend für einen Zeitraum von 15 Tagen andauern und folglich am 19. August enden. Betroffen von der Maskenpflicht sind öffentliche Innenbereiche, darunter medizinische, soziale und Unterhaltungseinrichtungen, ebenso der öffentliche Nahverkehr sowie Flughäfen. Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes bleiben Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gastronomischen Betrieben, auch bei sportlichen Aktivitäten in Innenräumen ist die Maske nicht verpflichtend. Darüber hinaus sind auch Kinder unter sechs Jahren von der Maskenpflicht befreit.

