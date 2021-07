Bulgarien: Neue Einreisebestimmungen seit 1. Juli

München, 02.07.2021 | 09:24 | rpr

Mit Wirkung zum 1. Juli hat Bulgarien neue Einreisebestimmungen eingeführt. Wie die Tagesschau berichtet, teilt das Land am Schwarzen Meer weitere Staaten künftig in drei verschiedene Zonen gemäß einem Ampelsystem ein. Da sich Deutschland in der niedrigsten Zone Grün befindet, reicht für die Einreise ein negativer Corona-Test, Impf- oder Genesungsnachweis aus.



Am 1. Juli hat Bulgarien die Einreisebestimmungen aktualisiert.



Bedingungen für Test-, Impf- und Genesungsnachweis



Für die Einreise nach Bulgarien haben Reisende ab fünf Jahren aus Deutschland die Option, entweder einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-, LAMP- oder TMA-Test oder einen höchsten 48 Stunden alten, negativen Antigen-Schnelltest vorzuweisen. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht gänzlich befreit und dürfen frei einreisen. Dabei ist darauf zu achten, dass die letzte Impfdosis nicht weniger als 14 Tage und eine Genesung nicht länger als sechs Monate vor Einreise zurückliegen darf.



Aktuelle Corona-Lage in Bulgarien



Nach Informationen des European Centre für Disease Prevention and Control, kurz ECDC, liegt die 14-Tage-Inzidenz in Bulgarien zwischen dem 14. und 27. Juni 2021 bei knapp 18. Geschäfte, Hotels und gastronomische Betriebe sind unter Auflagen geöffnet. Aus deutscher Sicht wird Bulgarien vom Robert Koch-Institut seit dem 30. Mai 2021 nicht mehr als Corona-Risikogebiet aufgeführt, analog dazu besteht keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes. Mit Inkrafttreten der neuen Einreiseregularien unterteilt Bulgarien andere Staaten fortan in die Zonen Grün, Orange und Rot. Neben Deutschland befinden sich aktuell auch die beiden südlichen Nachbarländer Österreich und die Schweiz in der niedrigsten Zone Grün und werden aus bulgarischer Sicht nicht als Corona-Risikogebiete eingestuft. Reisende aus diesen Ländern profitieren demzufolge von vereinfachten Einreisebedingungen. Demnach ist Reisenden die Einreise ohne anschließende Quarantäne gestattet, es muss allerdings ein negativer Corona-Test, Impf- oder Genesungsnachweis vorgelegt werden.Für die Einreise nach Bulgarien haben Reisende ab fünf Jahren aus Deutschland die Option, entweder einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-, LAMP- oder TMA-Test oder einen höchsten 48 Stunden alten, negativen Antigen-Schnelltest vorzuweisen. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht gänzlich befreit und dürfen frei einreisen. Dabei ist darauf zu achten, dass die letzte Impfdosis nicht weniger als 14 Tage und eine Genesung nicht länger als sechs Monate vor Einreise zurückliegen darf.Nach Informationen des European Centre für Disease Prevention and Control, kurz ECDC, liegt die 14-Tage-Inzidenz in Bulgarien zwischen dem 14. und 27. Juni 2021 bei knapp 18. Geschäfte, Hotels und gastronomische Betriebe sind unter Auflagen geöffnet. Aus deutscher Sicht wird Bulgarien vom Robert Koch-Institut seit dem 30. Mai 2021 nicht mehr als Corona-Risikogebiet aufgeführt, analog dazu besteht keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.

Weitere Nachrichten über Reisen

02.07.2021 Tschechien will Einreisebestimmungen verschärfen Tschechien plant die Verschärfung der Einreiseregeln ab dem 9. Juli. Aus Sorge vor der Verbreitung der Delta-Variante soll künftig wieder eine Impf- oder Testnachweispflicht herrschen. Tschechien plant die Verschärfung der Einreiseregeln ab dem 9. Juli. Aus Sorge vor der Verbreitung der Delta-Variante soll künftig wieder eine Impf- oder Testnachweispflicht herrschen.

02.07.2021 Kroatien: Weitere Region kein Risikogebiet mehr Das Robert Koch-Institut stuft in dieser Woche mit der Gespanschaft Međimurje eine weitere kroatische Region nicht mehr als Risikogebiet ein. Dafür steht Zypern wieder auf der Liste. Das Robert Koch-Institut stuft in dieser Woche mit der Gespanschaft Međimurje eine weitere kroatische Region nicht mehr als Risikogebiet ein. Dafür steht Zypern wieder auf der Liste.

02.07.2021 Kanaren: Fuerteventura auf Corona-Warnstufe 2, Lanzarote sinkt auf 1 Auf den Kanaren wurde die Vergabe der Corona-Warnstufen erneut aktualisiert. Fuerteventura verschlechtert sich von Warnstufe 1 auf 2, Lanzarote hingegen sinkt auf die niedrigste Stufe. Auf den Kanaren wurde die Vergabe der Corona-Warnstufen erneut aktualisiert. Fuerteventura verschlechtert sich von Warnstufe 1 auf 2, Lanzarote hingegen sinkt auf die niedrigste Stufe.

02.07.2021 Griechenland verschärft Regeln für Fähren Für Reisende vom griechischen Festland auf die Inseln per Fähre reicht künftig ein Selbsttest nicht mehr aus. Stattdessen wird ein negativer Corona-Test, Impf- oder Genesungsnachweis gefordert. Für Reisende vom griechischen Festland auf die Inseln per Fähre reicht künftig ein Selbsttest nicht mehr aus. Stattdessen wird ein negativer Corona-Test, Impf- oder Genesungsnachweis gefordert.