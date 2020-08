Bulgarien: Reisewarnung für Goldstrand

München, 10.08.2020 | 09:07 | soe

Das Auswärtige Amt reagiert auf die steigenden Infektionszahlen in einigen Regionen Bulgariens und Rumäniens mit einer erneuten Reisewarnung. Auch vor touristischen Aufenthalten am bei Urlaubern beliebten Goldstrand am Schwarzen Meer wird gewarnt. Zudem stuft das Robert Koch-Institut beide Länder nun als Risikogebiete ein.



Für die bulgarischen Städte Warna und Goldstrand gilt wieder eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.



Seit der vergangenen Woche warnt das Auswärtige Amt zudem vor touristischen Reisen in die belgische Provinz Antwerpen. Auch dort gab es zuletzt wieder steigende Corona-Fallzahlen. Dort bestehen nun zudem eine sehr strikte Maskenpflicht sowie eine nächtliche Ausgangssperre. Die Touristenhochburg Warna ist von der Reisewarnung ebenso betroffen, zudem umfasst sie die bulgarischen Städte Blagoewgrad und Dobritsch. Im Nachbarland Rumänien wird vor Reisen in die Gebiete Argeș, Bihor, Buzău, Neamt, Ialomita, Mehedinti und Timiş gewarnt, jedoch nicht vor den rumänischen Urlaubsgebieten am Schwarzen Meer sowie in Siebenbürgen (Transsylvanien). Alle von der erneuten Reisewarnung betroffenen Regionen verzeichneten zuletzt einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Durch die parallel zur Teilreisewarnung des Auswärtigen Amtes erfolgte Einstufung als Risikogebiete durch das RKI müssen sich Reiserückkehrer aus Bulgarien und Rumänien nun bei der Einreise nach Deutschland verpflichtend einem Corona-Test unterziehen.Seit der vergangenen Woche warnt das Auswärtige Amt zudem vor touristischen Reisen in die belgische Provinz Antwerpen. Auch dort gab es zuletzt wieder steigende Corona-Fallzahlen. Dort bestehen nun zudem eine sehr strikte Maskenpflicht sowie eine nächtliche Ausgangssperre.

