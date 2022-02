Bund und Länder beschließen umfassende Lockerungen

München, 17.02.2022 | 09:49 | soe

Auch in der Bundesrepublik naht der „Freedom Day“: Nachdem bereits zahlreiche europäische Länder ihre Corona-Maßnahmen deutlich gelockert haben, einigten sich am 16. Februar auch hierzulande Bund und Länder auf eine schrittweise Aufhebung der meisten Beschränkungen. Einige fallen bereits ab sofort, spätestens jedoch zum 20. März soll Deutschland weitgehend zur Normalität zurückkehren.



Bis auf die Maskenpflicht in Bus und Bahn sollen ab dem 20. März die meisten Corona-Beschränkungen enden.

Zu beachten ist jedoch, dass die einzelnen Bundesländer über ihre Infektionsschutzmaßnahmen eigenständig entscheiden können. Schon in der Vergangenheit gab es deshalb mitunter Abweichungen von der bundeseinheitlichen Richtschnur, die sich in regional strengeren oder stärker gelockerten Regelungen niederschlugen. Entscheidend ist demnach, was die Länder in ihren jeweiligen neuen Corona-Verordnungen festlegen.Im ersten Öffnungsschritt, der ab sofort gelten soll, dürfen sich Geimpfte und Genesene wieder mit unbegrenzt vielen Menschen privat treffen. Wer keinen der beiden Nachweise hat, muss sich allerdings weiterhin an die bisher bestehenden Auflagen halten. Sobald Personen ohne Impfung oder Genesung an einem Treffen teilnehmen, dürfen nur bis zu zwei Personen eines weiteren Haushalts anwesend sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Zugleich endet die 2G-Regelung für den Einzelhandel, in den Geschäften muss jedoch weiter ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Ab dem 4. März soll auch in der Gastronomie die aktuelle 2G- in eine 3G-Regel umgewandelt werden, sodass Ungeimpfte mit tagesaktuellem Test wieder Zugang zu Restaurants erhalten. Clubs und Diskotheken dürfen ab diesem Datum öffnen, der Zutritt ist gemäß dem 2G-Plus-Modell erlaubt. Zudem gibt es Lockerungen für Großveranstaltungen, beispielsweise im Sportbereich.In der dritten und letzten Stufe sollen zum 19. März alle weiteren tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen, sofern die Auslastung der Krankenhäuser dies zulässt. Damit endet ab dem 20. März auch die gesetzliche Homeoffice-Pflicht. Bestimmte grundlegende Vorgaben sollen jedoch zunächst weiterhin gelten, darunter die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, das Abstandsgebot und die Testpflicht in besonders gefährdeten Bereichen.