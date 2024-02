Chile: Waldbrände ziehen Reisewarnung nach sich

München, 05.02.2024 | 17:39 | spi

In Chile wüten derzeit an mehreren Orten des Landes unkontrollierte Waldbrände. Auch in den bei Touristinnen und Touristen beliebten Regionen Valparaiso und Viña del Mar ist die Lage angespannt, dort wurde der Notstand ausgerufen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in die betroffenen Gebiete dringend ab.



In Chile breiten sich mehrere Waldbrände unkontrolliert aus.



Auswärtiges Amt rät von Reisen in die betroffenen Gebiete ab



Für die Städte Valparaiso und Viña del Mar wurde eine Reisewarnung ausgesprochen. Pauschalreisende können kostenlos von einer gebuchten Chile-Reise zurücktreten, wenn ihr Urlaubsort direkt von den Waldbränden betroffen ist und mit Beeinträchtigungen gerechnet werden kann. Wer eine Individualreise gebucht hat, sollte sich mit der Fluggesellschaft und dem Unterkunftsanbieter in Verbindung setzen.



Ausnahmezustand in Chile



Der Betrieb auf dem Hauptstadtflughafen ist durch die Waldbrände derzeit nicht eingeschränkt. Reisenden in Chile wird empfohlen, die betroffenen Gebiete weiträumig zu meiden. Den Anweisungen der chilenischen Behörden und Sicherheitskräfte sollte unbedingt Folge geleistet werden. Touristinnen und Touristen können sich über soziale Medien und lokale Medien stets über die aktuelle Lage informieren.

