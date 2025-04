Thailand ersetzt TM6-Einreisekarte ab Mai 2025 durch digitale Version

Mit der Einführung der digitalen Einreisekarte will Thailand den Verwaltungsaufwand reduzieren und Wartezeiten bei der Einreise verringern. Das Formular kann von Reisenden bequem online ausgefüllt werden. Erforderlich sind unter anderem Angaben zu Person, Reisedaten und Unterkunft in Thailand. Nach dem Ausfüllen erhalten Reisende eine Bestätigungs-E-Mail, die bei der Einreise auf dem Smartphone oder in ausgedruckter Form vorgezeigt werden kann.

Was bedeutet das für Urlauberinnen und Urlauber?

Die digitale Einreisekarte ist ab dem 1. Mai verpflichtend – ohne vorherige Registrierung kann es zu Problemen bei der Einreise kommen. Wer mit dem Mietwagen oder per Flugzeug im Land unterwegs ist, sollte sicherstellen, dass die TDAC rechtzeitig ausgefüllt wurde. Ausgenommen sind lediglich Transitpassagierinnen und -passagiere sowie Reisende mit Grenzpass. Die Maßnahme ist Teil der Strategie Thailands, sich als sogenannte Smart Tourism Destination zu positionieren.