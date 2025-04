Griechenland erhöht Eintrittspreise für Akropolis und weitere Altertümer

Seit dem 1. April 2025 sind Besuche vieler archäologischer Stätten in Griechenland teurer geworden. Besonders betroffen ist die Akropolis in Athen, wo Erwachsene nun 30 Euro Eintritt zahlen – statt wie bisher 20 Euro. Auch an anderen Sehenswürdigkeiten wurden die Preise zum Teil deutlich erhöht, teilweise um bis zu 50 Prozent.