China: Einreise ohne Corona-Testpflicht

München, 30.08.2023 | 11:14 | spi

China schafft den obligatorischen Corona-Test für Einreisende ab. Das berichtet das RND unter Berufung auf das chinesische Außenministerium. Die Aufhebung der Testpflicht sei ein Meilenstein in der Lockerungspolitik Chinas. Mit dieser Maßnahme sollen unter anderem wieder mehr Touristinnen und Touristen ins Reich der Mitte reisen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Volksrepublik eine visafreie Sonderregelung für die Urlaubsregion Hainan eingeführt und das digitale Bezahlsystem vereinfacht.



Einreisende nach China müssen weder einen PCR- noch einen Schnelltest vorweisen.

Reisende nach China müssen bei der Einreise weder einen negativen PCR-Test noch einen Schnelltest vorlegen. Die neue Regelung gilt ab diesem Mittwoch, dem 30. August 2023. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, erklärte die Lockerung der Einreisebestimmungen am Montag. Noch im Dezember 2022 verfolgte China eine strikte „Zero-Covid“-Politik, die eine touristische Einreise in die Volksrepublik unmöglich machte. Mit dem Wegfall der Testpflicht und weiteren Annehmlichkeiten scheint eine Reise nach China so verlockend wie lange nicht mehr.Deutsche Staatsangehörige können die beliebte Urlaubsinsel Hainan für 30 Tage ohne Visum bereisen. Dazu ist lediglich eine Registrierung bei einem chinesischen Reisebüro erforderlich. In anderen Regionen ist ein visumfreier Transit von 72 bis 144 Stunden möglich. Für längere Aufenthalte ist jedoch weiterhin ein Visum erforderlich.Bezahlt wird in China fast ausschließlich digital über das Smartphone und Apps wie Alipay oder WeChat. Das Problem: Reisende ohne chinesisches Bankkonto konnten die Apps nicht nutzen, was den Alltag deutlich erschwerte. Seit Juli 2023 erlaubt eine Sonderregelung jedoch, dass Kreditkarten von Discover, Mastercard und Visa mit Alipay und WeChat verknüpft werden können. So bezahlen Reisende wie Einheimische alltägliche Einkäufe bequem per App.