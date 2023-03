China: Touristische Einreise wieder möglich

China erlaubt wieder touristische Einreisen. Fast drei Jahre lang war China regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten. Visa wurden nicht mehr ausgestellt und Einreisende mussten direkt in Quarantänezentren. Nach massiven Protesten Ende 2022 lockerte die chinesische Regierung ihre strengen Pandemiemaßnahmen, was zunächst zu Rekordfallzahlen führte. Inzwischen hat sich die Lage in China stabilisiert: Das Reich der Mitte empfängt wieder neue Besucherinnen und Besucher.



China erwartet für 2023 wieder eine große Zahl internationaler Reisender.



Spiele, Sport und Spektakel



Im Jahr 2019 reisten noch 65,7 Millionen Menschen aus aller Welt nach China, um dessen Kultur kennenzulernen. Damit war schlagartig Schluss, als die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm. In diesem Jahr soll der aufkeimende Tourismus dabei helfen, die stockende Wirtschaft wieder anzukurbeln. Um Gäste anzulocken veranstaltet China zahlreiche Events wie die Asienspiele für Sportbegeisterte oder das China Development Forum für Geschäftsreisende.



Einreisebestimmungen für China beachten



Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Einreise nach China für Urlauberinnen und Urlauber wieder möglich ist. Ab dem 15. März können Interessierte wieder alle Arten von Visa beantragen – auch für touristische Reisen. In Gebieten, in denen bisher keine Visumspflicht bestand, wird es auch in Zukunft keine Visumspflicht geben. Dazu gehört zum Beispiel die Ferieninsel Hainan. Gültige Visa, die vor dem 28. März 2020 ausgestellt wurden, werden ebenfalls noch bis zum Ablaufdatum akzeptiert.

