Chinesisches Neujahrsfest: Was Reisende beachten sollten

München, 17.01.2025 | 11:58 | sei

Am 29. Januar 2025 beginnt das Chinesische Neujahrsfest, das in vielen asiatischen Ländern groß gefeiert wird. Millionen Menschen sind deshalb auf Reisen, was zu volleren Verkehrsmitteln und steigenden Preisen führt. Reisende aus Deutschland sollten sich rechtzeitig auf die Auswirkungen vorbereiten und die kulturellen Besonderheiten berücksichtigen.



Das Chinesische Neujahrsfest sorgt für volle Verkehrsmittel und teurere Flugtickets.



Unterkünfte und kulturelle Besonderheiten



Unterkünfte in China sind während des Neujahrsfestes oft ausgebucht, besonders in touristischen Regionen wie Peking, Shanghai oder Xi’an. Hotels und Pensionen erhöhen zudem häufig die Preise. Wer während dieser Zeit reist, sollte Reservierungen möglichst früh vornehmen, um Stress zu vermeiden. Neben den logistischen Herausforderungen sollten Reisende die kulturellen Gepflogenheiten beachten. Es ist üblich, kleine Geschenke wie Orangen oder rote Umschläge mit Geld („Hongbao“) zu überreichen, wenn man zu Besuch ist. Schwarz und Weiß gelten als Farben der Trauer und sollten vermieden werden, ebenso wie das Schenken von Uhren oder Messern, da diese als unheilvolle Symbole gelten.



Tipps für eine stressfreie Reise



Wer während des Neujahrsfestes nach Asien reist, sollte mit vollen Verkehrsmitteln rechnen und Tickets für Züge, Busse und Flüge nach Möglichkeit im Voraus buchen. Auch Restaurants sind oft überfüllt oder geschlossen, da viele Betreibenden die Feiertage zu Hause verbringen. Für Ausländerinnen und Ausländer ist es ratsam, die Feiertage zu respektieren und Geduld mit den örtlichen Gegebenheiten zu haben. Alternativ können Reisende diese Zeit nutzen, um weniger frequentierte Ziele zu besuchen, etwa kleinere Städte oder ländliche Regionen, die weniger vom Massentourismus betroffen sind.

