Corinthia Dubai: 500-Meter-Hotel entsteht als neues Wahrzeichen

München, 26.02.2025 | 11:45 | nmh

Dubai erweitert seine Skyline um ein weiteres imposantes Bauwerk: Das Corinthia Dubai entsteht an der Sheikh Zayed Road und soll mit 500 Metern Höhe eines der höchsten Gebäude der Welt werden. Das neue Hotel- und Wohnprojekt bietet Luxus auf höchstem Niveau – von exklusiven Penthouses bis hin zum weltweit höchsten Outdoor-Skypool. Für Urlauberinnen und Urlauber bedeutet das eine neue Adresse für außergewöhnlichen Komfort in der Wüstenmetropole.



Das Corinthia Dubai soll mit 500 Metern Höhe ein neues architektonisches Wahrzeichen von Dubai werden. © Corinthia Hotels

Das neue Corinthia Dubai wird aus zwei Türmen bestehen, die in 200 Metern Höhe durch eine freitragende Sky Lobby verbunden sind. Das Hotel möchte auf eine Kombination aus modernem Design, hochwertiger Innenausstattung und spektakulären Annehmlichkeiten setzen. Neben eleganten Zimmern und Residenzen sind fünf Restaurants, mehrere Bars und ein Ballsaal mit Blick auf den Jumeirah Beach geplant.Ein weiterer besonderer Faktor des neuen Bauwerks soll der Poolbereich werden, welcher nach Fertigstellung der höchste Outdoor-Skypool der Welt sein wird. Zudem werden ausgewählte Penthouses und Residenzen über private Pools verfügen. Darüber hinaus wird das Corinthia Dubai mit einem hochmodernem Spa mit Innen- und Außenpools sowie Fitnessbereich inklusive Personal Training ausgestattet werden.Hinter dem Megaprojekt stehen Corinthia Hotels und Dubai General Properties. Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen. Das Gebäude wird über vier Eingänge verfügen, um einen reibungslosen Zugang für Gäste, Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten. Mit seiner Lage nahe dem Museum of the Future soll das Corinthia Dubai zusätzlich zu einem neuen Anziehungspunkt für Luxusreisende in der Stadt werden.