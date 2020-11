Corona-Ampel auf den Kanaren: Welche Regeln gelten auf den Kanarischen Inseln?

München, 04.11.2020 | 13:18 | soe

Die Kanaren informieren mit einem Ampelsystem, welche Corona-Maßnahmen auf den einzelnen Inseln gelten. Die Corona-Ampel gibt Auskunft über die Infektionslage von Gran Canaria, Teneriffa und Co. und informiert über die daraus resultierenden Verhaltensregeln für Urlauber und Einheimische. Derzeit haben fast alle Inseln die Stufe grün – mit einer Ausnahme.



Die Corona-Ampel der Kanaren zeigt am 4. November für fast alle Inseln die Stufe "grün". © Screenshot Website Gobierno de Canarias

Mit Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro und La Graciosa sind sieben der acht bewohnten Kanaren-Inseln derzeit auf Stufe „grün“ eingeordnet. Das bedeutet, dass auf jedem Eiland in den letzten 14 Tagen jeweils weniger als 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aufgetreten sind. In den grünen Zonen dürfen gastronomische Betriebe bis 1 Uhr nachts öffnen. Außerdem entfällt in freier Natur außerhalb bewohnter Gebiete die Maskenpflicht, welche sonst überall im öffentlichen Raum gilt. Es darf zwischen den Inseln hin- und hergereist werden.Auf Teneriffa zeigt die Corona-Ampel der Kanaren momentan die einzige Stufe „rot“ (Stand 4. November), da der Inzidenzwert der Insel in den letzten 14 Tagen 50 Infektionen je 100.000 Einwohner überstieg. In der Folge dürfen sich auf Teneriffa nur noch höchstens zehn Personen versammeln, zudem gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde um Mitternacht. Die Corona-Ampel ist stets aktuell auf der Website der kanarischen Regierung einsehbar.