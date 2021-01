Corona-Pandemie: Belgien verhängt Ein- und Ausreiseverbot

München, 25.01.2021 | 09:30 | cge

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft Belgien die Bestimmungen zur Ein- und Ausreise. Reisen nach und von Belgien ins Ausland werden untersagt. Das zeitweilige Reiseverbot gilt vom 27. Januar bis zum 1. März 2021.



Der Benelux-Staat verbietet Reisen ohne triftige Gründe, insbesondere touristische Reisen. Zugelassen sind nur unbedingt notwendige Aufenthalte. Dazu zählen neben beruflichen und medizinischen Gründen auch familiäre Zwecke. Reisen zum Besuch des nicht im gleichen Haushalt lebenden Partners und gemeinsamer Kinder, zu Eheschließungen und Begräbnissen sind somit erlaubt.Zur Ein- und Ausreise ist eine ehrenwörtliche Erklärung notwendig. Ein Musterformular für diese steht durch das Ministerium des Inneren zur Verfügung. Die Erklärung muss an das elektronische „Passenger Locator Form“ angehängt und durch weitere Unterlagen nachgewiesen werden. Das Passenger Locator Form ist innerhalb von 48 Stunden von Einreisenden und Rückreisenden nach Belgien auszufüllen und elektronisch zu versenden. Ein elektronischer oder ausgedruckter Nachweis sollte für stichprobenartige Kontrollen mitgeführt werden.Alle ausländischen Einreisenden müssen sich vor ihrer Abreise nach Belgien einem Corona-Test unterziehen. Die Testung darf hierbei nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Das negative Testergebnis muss mitgeführt werden. Zusätzlich sollen Einreisende bei ihrer Ankunft in Belgien ein zweites Mal getestet werden, fordert der Konzertierungsausschuss der Regierung Belgiens. Die Konkretisierung der Vorgaben für die zweite Testung ist derzeit noch in Arbeit.Im Zuge der Ein-und Ausreiseverbote ergreift auch die Airline Air Belgium weitreichende Maßnahmen. Die belgische Fluggesellschaft streicht ihre Flüge vom 30. Januar bis zum 1. März. Der Flugverkehr zu und von den Französischen Antillen am 26. Januar findet planmäßig statt, Flüge am 29. und 30. Januar werden gruppiert, gibt die Airline bekannt.Das Auswärtige Amt warnt aktuell ebenfalls vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Nachbarland Belgien. Das Robert Koch-Institut hatte den Benelux-Staat bereits am 30. September 2020 zum Risikogebiet erklärt. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei mehr als 50 Fällen auf 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.