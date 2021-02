Corona: Belgien verlängert Ein- und Ausreiseverbot

München, 12.02.2021 | 09:13 | cge

Belgien verlängert zur Eindämmung der Corona-Pandemie die derzeit geltenden Bestimmungen zur Ein- und Ausreise. Reisen nach und von Belgien ins Ausland bleiben somit auch weiterhin nicht gestattet. Das zeitweilige Reiseverbot gilt nun bis zum 1. April 2021. Dies geht aus Informationen auf der Website des Auswärtigen Amtes hervor.



Belgien verlängert das Ein-und Ausreiseverbot.

Der Benelux-Staat untersagt Reisen, die nicht essentiell sind. Gestattet sind nur unbedingt notwendige Aufenthalte. Dazu zählen neben beruflichen und medizinischen Gründen auch familiäre Zwecke. Erlaubt sind somit Reisen zum Besuch des nicht im gleichen Haushalt lebenden Partners und gemeinsamer Kinder, zu Eheschließungen und Begräbnissen. Auch Reisen aus Studiengründen sowie zur Pflege von Tieren oder im Rahmen eines Umzugs gelten unter anderem als notwendig.Zur Ein- und Ausreise ist eine ehrenwörtliche Erklärung, die den essentiellen Grund der Reise darlegt, notwendig. Diese eidesstattliche Versicherung steht als Online-Formular zur Verfügung und muss zusätzlich zum elektronischen „Passenger Locator Form“ erfolgen. Das „Passenger Locator Form“ müssen Einreisende und Rückreisende nach Belgien innerhalb von 48 Stunden vor Grenzübertritt ausfüllen und elektronisch versenden. Ein elektronischer oder ausgedruckter Nachweis sollte für stichprobenartige Kontrollen bei der Einreise mitgeführt werden.Das Land Belgien orientiert sich bei der Festlegung der Reisebestimmungen an der Farbcodierung der Europäischen Union. Da Deutschland in dieser als „rote Zone“ gilt, müssen sich Einreisende vor ihrer Abreise nach Belgien einem PCR-Test unterziehen. Die Testung darf nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, das negative Testergebnis muss bei Einreise mitgeführt werden. Reisende müssen sich außerdem direkt für sieben Tage in Isolation begeben. Am siebten Tag wird dann ein zweiter Test auf das Coronavirus erforderlich.Derzeit warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Nachbarland Belgien. Das Robert Koch-Institut wertet den Benelux-Staat bereits seit dem 30. September 2020 als Corona-Risikogebiet. Belgien ist im europäischen Vergleich stark von der Pandemie betroffen.