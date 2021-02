Corona in Island: Vorsichtige Lockerungen der Maßnahmen

München, 09.02.2021 | 09:13 | cge

Island lockert einige Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Seit dem 8. Februar dürfen unter anderem Bars und Diskotheken wieder öffnen. Die Lockerungen sind aufgrund sinkender Infektionszahlen in Island möglich.



Die Öffnungen der Bars, Diskotheken und Spielhallen in Island ist an einige Bedingungen geknüpft. So muss eine Sperrzeit ab 22 Uhr eingehalten werden. Diese Regel gilt bereits für Restaurants und Cafés. Weiterhin dürfen Gäste nur am Tisch bedient werden.Auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens in Island erhalten Lockerungen. Gesundheits- und Fitnessstudios dürfen ihre Umkleideräume öffnen. Für Sporttreibende ist die Nutzung von Geräten wieder erlaubt, in einem Raum dürfen sich jedoch nur maximal 20 Personen aufhalten. Eine vorherige Registrierung ist notwendig. Die maximale Besucheranzahl von Museen, Galerien und Geschäften wurden auf 150 festgelegt. Diese ist jedoch zusätzlich abhängig von der Fläche der Räumlichkeiten. Für Bühnenveranstaltungen sowie Zusammenkünfte aus religiösen Gründen wurde die maximale Personenzahl ebenfalls auf 150 angehoben.Die Höchstanzahl für Personen bei öffentlichen Zusammenkünften bleibt bei 20. Kinder, die im Jahr 2005 oder danach geboren wurden, sind hierbei nicht eingeschlossen. Auch die Regeln zur Einhaltung des Abstands von zwei Metern und das Tragen von Schutzmasken bestehen weiterhin. Die Lockerungen gelten zunächst bis zum 3. März.Wer derzeit nach Island einreisen möchte und bereits gegen das Coronavirus geimpft wurde, kann dies ohne Quarantäne oder Corona-Test. An der Grenze muss hierfür ein offizielles Impfzertifikat mit entsprechenden Daten vorgelegt werden. Auch Personen, die nachweislich von einer Corona-Erkrankung genesen sind, sind von einer Test-und Quarantänepflicht befreit. Personen, die beide Kriterien nicht erfüllen können, müssen bei Einreise einen PCR-Test durchführen lassen und sich anschließend für fünf bis sechs Tage in häusliche Isolation begeben. Danach ist ein zweiter PCR-Test vorgeschrieben, mit dessen negativem Testergebnis die Quarantäne beendet werden darf. Island gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet.