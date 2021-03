Corona: Polen verhängt Lockdown ab 20. März

München, 18.03.2021 | 09:45 | cge

Aufgrund hoher Corona-Neuinfektionszahlen geht Polen ab dem 20. März erneut in einen Lockdown. Schließen müssen dann Einkaufszentren, Hotels, Kinos und Theater. Die bereits geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bleiben auch weiterhin bestehen.



Der Lockdown in Deutschlands östlichem Nachbarland soll zunächst bis zum 9. April 2021 andauern. Schließen müssen dann zum einen Hotels, ausgenommen sind davon nur Übernachtungsangebote für Geschäftsreisende und Arbeiter. Weiterhin dürfen Einkaufszentren nicht mehr öffnen. Von der Schließung nicht betroffen sind lediglich Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen und Zeitungsläden sowie Apotheken, Drogerien und Tiergeschäfte. Auch Kultureinrichtungen wie Theater, Museen, Galerien und Kinos dürfen keine Besucher mehr empfangen. Weiterhin geschlossen werden Schwimmbäder, Fitnessstudios und andere Sporteinrichtungen.Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen bleiben auch weiterhin bestehen. In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal fünf Personen zusammenfinden. Bars und Diskotheken bleiben auch weiterhin geschlossen, öffnen dürfen Restaurants nur zur Abholung oder Lieferung von Speisen und Getränken. Im öffentlichen Personennahverkehr bleibt die Fahrgastkapazität limitiert. Auf allen öffentlichen Plätzen ist die Maskenpflicht auch weiterhin obligatorisch. Ausnahmen gibt es hierbei nur für Kinder unter vier Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nase-Schutz tragen können. Auch bei Autofahrten, die allein oder mit einer Person des eigenen Hausstandes durchgeführt werden, muss keine Maske getragen werden. Der Mindestabstand im öffentlichen Raum beträgt 1,50 Meter.Das Nachbarland Polen ist stark von der Corona-Pandemie betroffen und verzeichnete in den vergangenen Wochen einen hohen Anstieg an Neuinfektionen, der den Schritt in den Lockdown erneut notwendig machte. Seit dem 24. Oktober 2020 wird Polen bereits vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Polen. Eine Einreise ist jedoch grundsätzlich möglich.