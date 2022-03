Costa Rica lockert die Einreiseregeln ab dem 1. April

München, 16.03.2022 | 15:46 | soe

Costa Rica lockert zum 1. April die Einreisebestimmungen. Dann entfällt für alle Reisenden die Pflicht, das Gesundheitsformular „Pase de Salud“ auszufüllen, zudem müssen Ungeimpfte keine Reiseversicherung mehr nachweisen. Auch innerhalb des mittelamerikanischen Landes winken ab dem kommenden Monat Lockerungen.



Costa Rica erleichtert ab dem 1. April die Einreisebedingungen.

Derzeit sind noch alle Einreisenden nach Costa Rica verpflichtet, das Gesundheitsformular binnen 72 Stunden vor der Ankunft im Land online auszufüllen. Dieses generiert einen QR-Code, welcher bei der Einreise vorzuzeigen ist. Vollständig geimpfte Personen sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben damit alle Einreiseanforderungen erfüllt, zusätzliche Tests sind nicht notwendig. Wer hingegen nicht oder nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss darüber hinaus eine Reisekrankenversicherung mit einer Mindestlaufzeit der Aufenthaltsdauer (mindestens fünf Tage) abschließen, welche neben der medizinischen Versorgung auch die Kosten für eine eventuell nötige Unterkunft trägt. Ab dem 1. April entfallen beide Vorgaben. Dann dürfen Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen ohne Gesundheitsformular oder COVID-19-Versicherung einreisen, wenngleich diese weiterhin von den Behörden empfohlen wird.Zusätzlich zu den erleichterten Einreisebedingungen greifen ab dem 1. April auch innerhalb Costa Ricas mehrere Lockerungen. So dürfen Sport- und Kultureinrichtungen sowie akademische Bildungszentren wieder ohne Zugangsbeschränkung mit voller Kapazität arbeiten, auch Nachtclubs wird eine komplette Auslastung gestattet. Derzeit ist den genannten Institutionen nur ein Betrieb mit 50 Prozent ihrer regulären Kapazität erlaubt, es sei denn, sie fordern am Einlass einen Impfnachweis per QR-Code.Costa Rica hat sich in den vergangenen Wochen von der bislang heftigsten Pandemiewelle erholt. Am 1. Februar war mit 999,6 der bisherige Höchstwert der Sieben-Tage-Inzidenz gemessen worden, mit Stand zum 16. März liegt sie noch bei 141,2. Rund 76 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen Costa Ricas gilt als vollständig geimpft.