Karibik: Curaçao öffnet Grenzen für Touristen

München, 05.01.2021 | 08:44 | soe

Seit dem 1. Januar 2021 heißt Curaçao wieder Urlaubsgäste aus allen Staaten willkommen. Dabei wird zwischen Herkunftsländern mit niedrigem Risiko und Hochrisikogebieten unterschieden, es gelten jeweils unterschiedliche Einreisebedingungen. Deutsche Urlauber können mit einem negativen PCR-Testergebnis einreisen, eine Quarantäne ist auf Curaçao nicht vorgeschrieben.



Curaçao erlaubt seit dem 1. Januar 2021 wieder Urlaubern aus allen Ländern die Einreise. © CHECK24/Oehler

Aus Sicht Curaçaos gehören nur wenige Länder zu den Gebieten mit niedrigem Corona-Risiko, darunter die karibischen Nachbarinseln Aruba, Bonaire, Saint Lucia, Sint Maarten und Bermuda. Deren Einwohner können ohne Beschränkungen einreisen. Sie müssen vorab lediglich die Digitale Einreisekarte (Digital Immigration Card) ausfüllen, welche bereits vor der Corona-Pandemie auf Curaçao Pflicht war. Zusätzlich wird das Ausfüllen einer Passenger Locator Card binnen 48 Stunden vor der Abreise gefordert, die in ausgedruckter Form mitgeführt werden muss.Deutschland zählt für Curaçao ebenso wie die meisten Länder der Welt derzeit als Hochrisikoland. Zum Ausfüllen der Digitalen Einreisekarte und der Passenger Locator Card kommt deshalb bei der Einreise ein negatives PCR-Testergebnis als weitere Bedingung hinzu. Die Probenentnahme muss maximal 72 Stunden vor der Einreise durchgeführt werden, Gurgeltests werden nicht akzeptiert. Der Testbescheid ist beim Ausfüllen der Digitalen Einreisekarte hochzuladen und außerdem als Ausdruck mitzuführen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, wenn sie keine Symptome zeigen und ihre Eltern einen negativen PCR-Test vorweisen können.Curaçao ist ein Land des Königreichs der Niederlande und bildet gemeinsam mit Aruba und Bonaire die ABC-Inseln. Der Inselstaat hatte seine Grenzen seit Juni 2020 wieder schrittweise für Urlauber geöffnet, bis zum 31. Dezember 2020 galten jedoch für einige Nationen noch immer Einreisesperren. Da das Überseegebiet nicht zur Europäischen Union oder zum Schengen-Raum gehört, benötigen deutsche Urlauber für die Einreise generell einen Reisepass, jedoch kein Visum. Ebenso wie die Niederlande gilt Curaçao derzeit als Corona-Risikogebiet gemäß der Einstufung des Robert Koch-Instituts, es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Reiserückkehrer müssen sich in Deutschland deshalb in Quarantäne begeben, je nach Bundesland unterstehen sie zusätzlich einer Corona-Testpflicht.