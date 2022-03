Dänemark hebt Einreisebeschränkungen zum 1. März auf

München, 28.02.2022 | 09:24 | soe

Dänemark schafft zum 1. März alle Einreisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland ab. Damit benötigen Einreisende keinen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mehr, um Deutschlands nördliches Nachbarland besuchen zu dürfen. Die gleichen Lockerungen gelten auch für Reisende aus allen übrigen Ländern der Europäischen Union und des Schengen-Raums.



Wie aus einer Pressemitteilung des dänischen Gesundheitsministeriums vom 25. Februar hervorgeht, entfallen in der kommenden Nacht um 0 Uhr sämtliche Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber und Urlauberinnen. Damit setzt das Land die Empfehlung seiner Epidemiekommission um, welche sich für die Lockerungen ausgesprochen hatte. Sie sollen zunächst bis zum 29. März Gültigkeit behalten. Integriert ist allerdings die Option einer Notbremse, falls neue und besorgniserregende Mutationen des Coronavirus auftauchen.Auch Reisende aus Ländern außerhalb Europas profitieren ab morgen von gelockerten Einreiseregeln nach Dänemark. Sie müssen sich dann nur noch binnen 24 Stunden nach der Ankunft einem Corona-Test unterziehen. Diese Pflicht entfällt, wenn die Reisenden eine Impfung mit einem von Dänemark anerkannten Impfstoff oder eine in den letzten 180 Tagen erfolgte Genesung nachweisen können. Es gibt jedoch noch bestimmte Ausnahmen von der Anforderung des Tests nach der Einreise, beispielsweise für Kinder unter 15 Jahren.Dänemark erholt sich derzeit von der durch die Omikron-Variante ausgelösten jüngsten Pandemiewelle. Mit Stand zum 28. Februar wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 2.927,9 angegeben, damit hat die sich in den letzten zwei Wochen um fast die Hälfte reduziert. Die Impfquote der dänischen Bevölkerung liegt mit mehr als 81 Prozent sehr hoch, über 62 Prozent haben bereits eine Auffrischungsdosis erhalten. Das Robert Koch-Institut stuft Dänemark jedoch momentan noch als Corona-Hochrisikogebiet ein.