Dänemark stuft Deutschland gelb ein: Das ändert sich für Urlauber

München, 30.08.2021

Dänemark verschärft die Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland. Wie aus einer Aktualisierung der dänischen Corona-Risikobewertung hervorgeht, wurde die Bundesrepublik mit Wirkung zum 28. August, 16 Uhr, von der Kategorie grün auf gelb hochgestuft. Nur Schleswig-Holstein hält weiterhin den Status grün inne und unterliegt damit keinen veränderten Einreiseauflagen.



Aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland stuft Dänemark im Zuge einer wöchentlich aktualisierten Risikobewertung die Bundesrepublik mit Ausnahme Schleswig-Holsteins als gelb ein. Demzufolge behält letzteres Bundesland auch in der kommenden Woche den Status grün inne und unterliegt somit keinen verschärften Einreisebestimmungen. Für Reisende nach Dänemark aus den restlichen Teilen Deutschlands verändern sich die Maßnahmen minimal: Nach Einreise wird fortan bis spätestens 24 Stunden nach Ankunft in Dänemark ein weiterer, kostenloser Corona-Test gefordert. Flugreisende sind dazu verpflichtet, den Test noch vor Verlassen des Airports durchzuführen. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen.Über den Nachweis eines Corona-Tests nach Einreise hinaus sind Reisende aus Ländern der Kategorie grün und gelb bereits bei der Einreise dazu verpflichtet, einen Corona-Test vorzulegen. Dabei darf der PCR-Test maximal 72 Stunden und Antigen-Schnelltest höchstens 48 Stunden alt sein. Von der Testpflicht befreit sind Kinder bis einschließlich 15 Jahren sowie Reisende mit Impf- oder Genesungsnachweis. Im Vergleich zu Einreisenden aus Ländern der Kategorie orange und rot besteht für Reisende aus grün und gelb eingestuften Ländern keine Pflicht, einen triftigen Grund für die Einreise vorzulegen.Bereits seit April dieses Jahres vollzieht Deutschlands nördliches Nachbarland mit Einführung des Corona-Passes schrittweise Lockerungen der landesweit geltenden COVID-19-Maßnahmen. Wie die Tagesschau berichtet, soll zum 1. September die Impfnachweispflicht für das Betreten von Restaurants, Sportzentren und Friseuren fallen. Ab dem 10. September folgt eine Aufhebung der Nachweispflicht für den Besuch von Veranstaltungen und Nachtclubs. Dänemarks Gesundheitsminister Magnus Heunicke sieht die Corona-Pandemie unter Kontrolle, wenn auch nicht als vollständig überwunden.