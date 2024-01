Dänemark: Neuer Sternenpark an der Nordsee

München, 11.01.2024 | 15:05 | ksu

An der dänischen Nordseeküste können sich Astronomiefans über einen neuen Sternenpark freuen. Der Felsen Bulbjerg am Strand Lild im Norden des Landes wird weitestgehend von störenden Lichteinflüssen verschont, weshalb dort besonders viele Sterne sichtbar sind. Damit wurde bereits der zweite Ort in Dänemark als Dark Sky Park ausgezeichnet.



Die Region um den Bulbjerg wurde offiziell als Dark Sky Park ausgewiesen.



Zweiter Sternenpark Dänemarks



Der Dark Sky Park Bulbjerg grenzt an den Nationalpark Thy, auch bekannt als Dänemarks größte Wildnis. Darüber hinaus kann Dänemark bei Sternenfans auch mit einem weiteren Dark Sky Park punkten. Die Inseln Møn und Nyord gehören ebenfalls zu den dunkelsten Orten der Welt. Aufgrund der großen Fläche gilt die Region sogar als Lichtschutzgemeinde. Zu finden ist sie im Südosten des Landes, im dänischen Teil der Ostsee. Trotz der Nähe zu großen Städten wie Kopenhagen und Malmö können Nachteulen hier bei klaren Wetterverhältnissen bis zu 5.000 Sterne betrachten.



Dunkelheit als Kulturgut



