Der Harz lockt mit einer neuen Drachenfigur

München, 18.10.2024 | 15:52 | ksu

Im Harz entsteht am Bocksberg eine neue Attraktion: Auf dem Hausberg des Goslarer Ortsteils Hahnenklee wird derzeit der nach Betreiberangaben größte dreiköpfige Drache Europas montiert. Die Konstruktion soll als Werbefigur für eine neue Sommerrodelbahn, den sogenannten Drachenblitz, dienen.



Der Drache ist eine von vielen Attraktionen im Reiseziel Harz.

Das neue Fabelwesen im Harz ist hauptsächlich grün, hat gelbe Augen, spitze Zähne und Stacheln auf dem Rücken sowie im Gesicht. Der 16 Meter lange dreiköpfige Drache steht in einer Halle. Jeder der Köpfe soll nach Angaben der Betreiber einen eigenen Charakter und eine eigene Optik haben. Die Sommerrodelbahn soll die Zweite am Bocksberg werden. Nach Angaben des Betreibers soll sie unter anderem aus fünf Kreiseln bestehen und auf 560 Metern Länge unter anderem an dem Drachen vorbeiführen. Anders als der Bocksbergbob soll die neue Bahn zudem mit Abstandsreglern ausgestattet werden. Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es bisher nicht.Neben den zwei Sommerrodelbahnen gibt es am Bocksberg auch Seilbahnen. Im Winter kann dort bei passender Witterung Ski gefahren werden. Der Drache soll auch Thema in einem neuen Kinderbuch sein, dass es künftig unter anderem am Bocksberg zu kaufen geben soll. Die für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedachte Geschichte handelt den Angaben nach vom Drachenblitz, guten und bösen Hexen sowie dem verschwundenen Bocksbergkristall.Quelle: dpa