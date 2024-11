Der Skiurlaub steht an: Skier kaufen oder leihen?

München, 29.11.2024 | 13:29 | spi

Für Wintersportlerinnen und Wintersportler stellt sich oft die Frage, ob Skier gekauft oder geliehen werden sollten. Während der Kauf langfristig Einsparungen bietet, punktet die Leihe durch Flexibilität und weniger Aufwand. Die Wahl hängt vor allem von der Häufigkeit der Nutzung, den persönlichen Bedürfnissen und dem Budget ab.



Der Kauf von Skiern rechnet sich laut Deutschem Skiverband meist ab der zweiten Saison, da die Leihkosten für eine Woche schnell 180 bis 300 Euro betragen. Hochwertige Skisets gibt es hingegen bereits ab 400 Euro. Zudem gewöhnen sich Fahrerinnen und Fahrer bei eigenen Skiern an deren Fahreigenschaften, was langfristig die Sicherheit auf der Piste erhöht. Fachberatung ist beim ersten Kauf empfehlenswert, um das Modell optimal an die Bedürfnisse anzupassen.Das Leihen bietet Flexibilität, da während des Urlaubs Skimodelle gewechselt werden können, falls sich die Schneebedingungen ändern. Es entfallen außerdem Transport- und Pflegeaufwand, da Leihskier stets gewartet und fahrbereit übergeben werden. Für Personen, die nur gelegentlich Wintersport betreiben oder Kinder, die schnell aus der Ausrüstung herauswachsen, ist die Leihe oft die kostengünstigere Wahl.Für Vielnutzerinnen und Vielnutzer lohnt sich der Kauf aufgrund der eingesparten Leihgebühren auf lange Sicht. Gelegenheitsfahrer hingegen profitieren von der Flexibilität und Kostenersparnis durch Leihangebote. Wer eine Anschaffung plant, sollte die Investition an der Anzahl geplanter Skitage ausrichten, um das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.Quelle: dpa