Bahn: Weniger Zeit für sofortige Stornierung von Tickets

München, 06.08.2024 | 15:11 | spi

Die Deutsche Bahn hat die Frist für die kostenlose Sofortstornierung von Fernverkehrstickets drastisch verkürzt. Ab sofort haben Kunden nur noch drei Stunden statt bisher zwölf Stunden Zeit, um ihre Buchung kostenlos zu stornieren. Diese Regelung betrifft alle Ticketkategorien und gilt ausschließlich für online oder über die App erworbene Tickets. Die Änderung zielt darauf ab, die Prozesse zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.



Die Deutsche Bahn verkürzt die Frist für Sofortstornierungen von zwölf auf drei Stunden.

Wenn sich Bahnkundinnen und -kunden bei der Buchung verklickt haben, bleibt ihnen für eine kostenlose Stornierung vieler Tickets nun weniger Zeit. Die Deutsche Bahn hat die Frist für die sogenannte Sofortstornierung von zwölf auf drei Stunden reduziert. Die Sofortstornierung gilt für alle Ticketkategorien – also auch Superspar- und Sparpreise, die danach gar nicht beziehungsweise oft nur noch gegen Bearbeitungsgebühr storniert werden können. Bei einer Sofortstorno wird der Fahrpreis komplett erstattet, Extrakosten fallen nicht an.Eine Sofortstorno muss laut Bahn vor dem ersten Geltungstag des Tickets geschehen – für Fahrscheine, die am Tag der geplanten Reise gekauft werden, gilt das also nicht. Die Option der Sofortstornierung greift nur für online über die Website oder die App gekaufte Fernverkehrsfahrkarten.Eine Sofortstornierung ist bei Tickets, die über die Plattform „international-bahn.de“ gebucht wurden, nicht möglich. Auch Bahncard-Bestellungen können nicht per Sofortstorno rückgängig gemacht werden. Wo im Kundenkonto geklickt werden muss, um die Sofortstornierung eines gebuchten Tickets durchzuführen,, die auch alle weiteren Informationen zu diesem Thema bündelt.Quelle: dpa