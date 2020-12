Lockdown in Deutschland verlängert: Hotels und Restaurants bleiben geschlossen

München, 03.12.2020 | 11:04 | lvo

Der „Lockdown light“ in Deutschland wird noch einmal verlängert. Wie die Bundesregierung am Mittwochabend in einer Pressemitteilung bekanntgab, dauern die Maßnahmen zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus nun noch bis mindestens 10. Januar 2021 an. Das schließt eine fortgesetzte Schließung von Hotels und Restaurants ein.



Der Lockdown in Deutschland wurde bis zum 10. Januar 2021 verlängert.



Ziel des Lockdowns in Deutschland soll eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sein. Diesen Wert unterschreiten derzeit lediglich Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellte daher in Aussicht, dass der Lockdown dort vorzeitig beendet werden könne. Bayerns Ministerpräsident Söder hingegen erwägt sogar eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Dazu, wie diese aussehen könnten, äußerte er sich nicht. Noch bis in den Januar hinein bleiben Restaurants, Cafés, Hotels, Museen und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen, da der Teil-Lockdown ausgeweitet wird. Damit sind auch innerdeutsche Reisen weiterhin nicht möglich. Obendrein wird davon abgeraten, da Kontakte weitestgehend reduziert werden sollen. Es gilt eine Kontaktbeschränkung auf zwei Haushalte und insgesamt maximal fünf Personen (Kinder sind davon ausgenommen). Über Weihnachten gelten Ausnahmeregelungen : Dann dürfen sich zehn Personen zusammenfinden. Auch Hotels öffnen zwischen den Feiertagen in einigen Bundesländern, darunter in Berlin.Ziel des Lockdowns in Deutschland soll eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sein. Diesen Wert unterschreiten derzeit lediglich Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellte daher in Aussicht, dass der Lockdown dort vorzeitig beendet werden könne. Bayerns Ministerpräsident Söder hingegen erwägt sogar eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Dazu, wie diese aussehen könnten, äußerte er sich nicht.

