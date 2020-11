Tschechien: Deutschland gilt nun als Corona-Risikogebiet

München, 16.11.2020 | 15:33 | soe

Seit 15. November gilt Deutschland für Tschechien als Risikogebiet. Die Einreise aus Deutschland zu den gestatteten Zwecken ist dann nur noch mit negativem COVID-19-PCR-Test und mit vorherigen Onlineanzeige der Einreise möglich. Die Einreise nach Tschechien aus touristischen Gründen ist derzeit nicht erlaubt.



Als triftige Gründe für eine Einreise aus Deutschland nach Tschechien gelten derzeit Dienst- und Geschäftsreisen, Reisen aus medizinischen Gründen, Familienbesuche und die Teilnahme an Hochzeiten und Bestattungen. Berufspendler und Transitreisende aus Deutschland oder einem anderen EU-Staatsangehörigen sind von der verschärften Regelung nicht betroffen. Für Personen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung gibt es Ausnahmen. Hotels sind aktuell nur für Dienstreisende geöffnet.Tschechien setzt seit vergangener Woche das von Europäischen Union empfohlene vierstufige Ampelsystem um. Die Ampelfarben sollen einer Vereinheitlichung der Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten dienen. Deutschland wurde nun in die Kategorie rot eingeordnet, wodurch die verschärften Maßnahmen umgesetzt werden.Eine Reisewarnung für Tschechien wiederum gilt auch von Seiten des Auswärtigen Amtes. Diese wurde bereits Ende September herausgegeben. Am 5. Oktober verhängte die Tschechische Regierung landesweit den Notstand, seit Ende Oktober befindet sich das Land im Lockdown. Mit einer aktuellen 14-Tage-Inzidenz von 1.156 ist Tschechien stark von der Corona-Pandemie betroffen, in Deutschland liegt sie momentan bei 310.