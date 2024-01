Eis und Schnee: In Deutschland fallen Flüge und Züge aus

München, 17.01.2024 | 10:38 | spi

An mehreren deutschen Flughäfen fallen am Mittwoch und Donnerstag wegen des Wintereinbruchs zahlreiche Flüge aus. Besonders betroffen sind die Flughäfen Frankfurt und München. Die Lufthansa plant, nur die wichtigsten Flüge durchzuführen. Auch die Bahn meldet bundesweit Einschränkungen im Zugverkehr.



In Deutschland sorgt Eis und Schnee für Einschränkungen bei der Bahn und an den Flughäfen. © Lufthansa Group

Reisende von und nach Deutschland müssen heute und in den kommenden Tagen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Passagierinnen und Passagiere werden gebeten, vor Anreise ihren Flugstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls an die Airline zu wenden. Wer eine Pauschalreise geplant hat, sollte sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.Schnee und Eis schränken den Betrieb an den deutschen Flughäfen stark ein. Am Flughafen Frankfurt wurden für den heutigen Mittwoch bereits 570 von 1.047 geplanten Flügen gestrichen. Auch am Donnerstag müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Frankfurter Flughafens. In München sorgt Glatteis bis Mittwochmittag für Probleme im Flughafenbetrieb.Die Lufthansa hat angekündigt, nur die wichtigsten Flüge durchzuführen. So findet zum Beispiel nur einer von sechs Lufthansa-Flügen nach Leipzig/Halle statt. Auch in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn, Saarbrücken und Stuttgart ist mit Einschränkungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn teilte unterdessen mit, dass es am Mittwoch auch auf der Schiene zu Ausfällen und Verspätungen kommen kann. Die Zugbindung im Fernverkehr wurde für heute aufgehoben.