Deutschland verlängert Corona-Einreiseverordnung

München, 30.09.2022 | 11:28 | soe

Deutschland behält die gelockerten Corona-Einreiseregeln weiterhin bei. Noch mindestens bis zum 31. Januar 2023 dürfen Personen in die Bundesrepublik einreisen, ohne einen Impfnachweis oder negativen Corona-Test vorzeigen zu müssen. Damit profitieren auch zurückkehrende Urlauber und Urlauberinnen von dem reduzierten Bürokratieaufwand.



Deutschland hat die gelockerten Einreiseregeln bis Ende Januar 2023 verlängert.

Zum 30. September sollte die bisherige Version der Einreisebestimmungen auslaufen, nun wurde sie durch das Bundeskabinett bis Ende Januar 2023 verlängert. Die 3G-Regel bleibt damit weiterhin ausgesetzt. Einzig für Virusvariantengebiete gilt nach wie vor eine Ausnahmeregelung: Wer aus einem Land oder einer Region mit dieser Einstufung in die Bundesrepublik einreisen möchte, muss sich nach der Ankunft für 14 Tage in Quarantäne begeben. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person geimpft ist beziehungsweise einen negativen Test vorlegen kann. Aktuell ist kein Staat der Welt als Virusvariantengebiet eingestuft, je nach Verlauf des globalen Infektionsgeschehens lässt sich eine Änderung der Situation aber nicht ausschließen.Ähnlich wie Deutschland handhaben es inzwischen auch die meisten Urlaubsländer und verlangen von Einreisenden keinerlei Corona-Nachweise mehr. So ist beispielsweise die Einreise in die Türkei, nach Italien, Spanien oder Griechenland ohne 3G-Regel möglich. Zuletzt schaffte auch Thailand, das besonders in der anstehenden kalten Jahreszeit für Europäer und Europäerinnen eine beliebte Destination ist, die verbliebenen Test- beziehungsweise Nachweisregeln bei der Einreise ab.Mit dem heutigen Freitag läuft außerdem die Pflicht aus, an Bord von Flugzeugen mit Start oder Landung an einem deutschen Airport einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Ab morgen und mindestens bis zum 7. April 2023 ist das Tragen der Maske im Flieger freiwillig, in deutschen Flughafengebäuden war die Maskenpflicht schon länger entfallen. Deutschland gehört damit zu den letzten Staaten Europas, welche das obligatorische Masketragen auf Flügen abschaffen.