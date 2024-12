Deutschlandmuseum in Berlin: Beliebtestes Museum Deutschlands

München, 02.12.2024 | 12:54 | spi

Das Deutschlandmuseum in Berlin hat sich seit seiner Eröffnung im Sommer 2023 als beliebteste Museumsattraktion Deutschlands etabliert. Die multisensorische Ausstellung bietet einen einzigartigen Einblick in 2.000 Jahre deutscher Geschichte und wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet. Kürzlich belegte das Museum den zweiten Platz beim Deutschen Tourismuspreis und rangiert im DZT-Ranking unter den Top-Sehenswürdigkeiten des Landes.



Das Deutschlandmuseum in Berlin zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland. © Deutschlandmuseum Berlin, Foto: David Weyand CC BY-ND 4.0

Mit einer innovativen und interaktiven Ausstellung macht das Deutschlandmuseum 2.000 Jahre deutsche Geschichte erlebbar. Highlights sind immersive Darstellungen zentraler Ereignisse wie der Varusschlacht und des Mauerfalls, die bei den Besucherinnen und Besuchern bleibende Eindrücke hinterlassen. Diese einzigartige Präsentation wurde mehrfach international ausgezeichnet, darunter mit dem Thea Award for Outstanding Achievement und dem Preis für Europe’s Leading New Attraction.Das Deutschlandmuseum begeistert durch seine konsequente Fokussierung auf interaktive Erlebnisse und höchste Qualitätsstandards. Neben der Immersion punktet das Konzept durch umfassende Zugänglichkeit für internationale Touristinnen und Touristen. Laut DZT-Ranking zählt das Museum zu den Top-10-Sehenswürdigkeiten in Deutschland und übertrifft bekannte Attraktionen wie das Oktoberfest oder Schloss Neuschwanstein.Das Deutschlandmuseum ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, auch an Feiertagen. Es liegt zentral am Leipziger Platz in Berlin-Mitte, unweit des Potsdamer Platzes, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Tickets gibt es online oder vor Ort, wobei Online-Tickets oft günstiger sind. Die Preise liegen je nach Zeitfenster zwischen 11 und 21,50 Euro für Erwachsene sowie zwischen 8 und 15,50 Euro für Ermäßigungen. Parkplätze stehen in umliegenden Parkhäusern zur Verfügung, ebenso wie spezielle Busparkplätze.