Dominikanische Republik: Betrugsmasche mit E-Ticket

München, 02.05.2022 | 10:41 | soe

Urlauber und Urlauberinnen, die einen Aufenthalt in der Dominikanischen Republik planen, sollten sich vor Betrugsbanden in Acht nehmen. Die Regierung des karibischen Urlaubslandes warnt vor Kriminellen, die Reisenden E-Tickets gegen Zahlung einer Gebühr verkaufen. Die Tickets, eine verpflichtende Ein- und Ausreiseerklärung, sind jedoch eigentlich kostenlos verfügbar.



Nach einem Bericht des Lokalmediums Dominican Today bieten verschiedene Unternehmen E-Tickets gegen eine Zahlung von 79 US-Dollar an, welche Reisenden von ihrer Kreditkarte abgebucht werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine Betrugsmasche. Sowohl das Ausfüllen des Formulars selbst als auch dessen Online-Einreichung sind für Urlauber und Urlauberinnen generell kostenfrei, von den Behörden erhobene Gebühren gibt es dafür nicht. Wer in die Dominikanische Republik reisen möchte, sollte in jedem Fall ausschließlich die unten genannte, offizielle Internetadresse nutzen und keine Dritten mit dem Ausfüllen des E-Tickets beauftragen.Bei dem E-Ticket der Dominikanischen Republik handelt es sich um eine verpflichtende Ein- und Ausreiseerklärung, die gemäß den Landesgesetzen von allen einreisenden Passagieren und Passagierinnen auszufüllen ist. Sie wurde bereits vor der Corona-Pandemie eingeführt und ersetzte die bis dahin üblichen Papierdokumente. Die darauf angegebenen Daten werden an das Allgemeine Immigrationsamt, die Zollbehörde und das Gesundheitsministerium weitergeleitet. Zusammen reisende Familien müssen nur ein gemeinsames E-Ticket ausfüllen und darauf alle Familienmitglieder aufführen. Nach dem Absenden des digitalen Dokuments wird ein QR-Code generiert, der am Flughafen vorzuzeigen ist.Abgesehen vom Ausfüllen des E-Tickets gibt es für Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland keinerlei Auflagen mehr, um in den karibischen Inselstaat einreisen zu dürfen. Jegliche coronabedingten Maßnahmen wurden abgeschafft, zuletzt entfielen auch die stichprobenartig durchgeführten Atemtests auf das Coronavirus an den Flughäfen. Auch innerhalb des Landes sind die Menschen zur neuen Normalität zurückgekehrt, so gibt es keine Abstandsregeln oder Maskenpflicht mehr. Der Zugang zu Geschäften, Restaurants und Hotels ist ohne 3G-Nachweis erlaubt.Link zum offiziellen Formular des E-Tickets: https://eticket.migracion.gob.do/