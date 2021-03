Dominikanische Republik: E-Ticket für Einreise wird Pflicht

München, 03.03.2021 | 09:38 | rpr

Die Einreise in die Dominikanische Republik ist ab 1. April 2021 nur noch mit E-Ticket möglich. Bereits seit November 2020 befand sich das digitale Ein- und Ausreiseformular in einer Testphase, nun soll es die Papierform vollständig ersetzen. Um Reisenden den Übergang zu erleichtern, akzeptieren die Behörden noch bis 31. März Formulare in Papierform.



Ab 1. April 2021 wird das E-Ticket für die Einreise in die Dominikanische Republik Pflicht.



Weitere Informationen zum E-Ticket



Neben einer Zoll- und Gesundheitserklärung werden beim Ausfüllen des E-Tickets unter anderem Informationen wie die Passnummer, die Heimatadresse und der Aufenthaltsort in der Dominikanischen Republik abgefragt. Für Familien mit bis zu sieben Personen reicht ein einziges Formular mit Angabe aller Mitgliederdaten aus, anschließend wird ein QR-Code für die gesamte Familie generiert. Das Ausfüllen einer Zollerklärung ist für Kinder nicht vorgesehen. Sollte es zu Änderungen der Daten kommen, muss ein neues E-Ticket ausgefüllt werden, die neueste Version wird dann bei den Behörden berücksichtigt.



Corona-Auflagen für die Einreise



Die Dominikanische Republik wird seitens des Robert Koch-Instituts weiterhin als Corona-Risikogebiet eingestuft, die Grenzen für ausländische Reisende sind jedoch wieder geöffnet. Neben dem Ausfüllen des verpflichtenden E-Tickets müssen weitere Auflagen erfüllt werden: So werden bei der Einreise Temperaturmessungen und stichprobenartige Atemtests vorgenommen. Alternativ kann auch ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test vorgelegt werden.



