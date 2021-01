Dominikanische Republik bietet kostenlose Corona-Tests für Touristen

München, 20.01.2021 | 08:59 | soe

Die Dominikanische Republik stellt kostenfreie Antigen-Tests für Touristen bereit, welche für die Rückreise in ihr Heimatland einen negativen Corona-Testbescheid benötigen. Dafür werden 400.000 Tests an die Hotels im Land verteilt und sollen ab dem 26. Januar für 60 Tage zur Verfügung stehen. Damit reagiert die dominikanische Regierung auf die strengeren Einreiserichtlinien vieler Nationen.



Die Dominikanische Republik bietet Touristen für die Rückkehr in ihr Heimatland benötigte Antigen-Tests gratis.

Die angekündigten kostenlosen Tests für die Rückkehr sind eine weitere Maßnahme, um den Tourismus im Land wieder zu stärken. Wie Tourismusminister David Collado am 19. Januar in einer Pressekonferenz bekanntgab, sind sie Teil eines umfassenden Plans, der abreisenden Urlaubern eine nötige Testung ohne wesentliche Unannehmlichkeiten ermöglichen soll. Dafür kooperieren die dominikanischen Behörden mit Privatkliniken und Labors. Die Kosten für die Antigen-Tests werden von der COVID-19-Versicherung abgedeckt, welche die Dominikanische Republik allen ausländischen Pauschalurlaubern noch mindestens bis Ende April 2021 gratis bietet. Sie greift automatisch, sobald ins Hotel eingecheckt wird, und umfasst auch eventuell nötige Medikamente, Krankenhausaufenthalte und Folgekosten wie Umbuchungsgebühren für Flüge. Bei der Einreise in die Dominikanische Republik wird nicht automatisch ein negativer Corona-Test gefordert, jedoch erfolgen stichprobenartige Schnelltests an den Flughäfen.Auch deutsche Urlauber, die nach einem Aufenthalt in der Dominikanischen Republik in ihre Heimat zurückkehren, können die kostenfreien Antigen-Tests nutzen. Weil der karibische Inselstaat aus deutscher Sicht als Risikogebiet mit Reisewarnung gilt, greifen strengere Einreisebestimmungen. Binnen 48 Stunden nach der Rückkehr nach Deutschland muss der zuständigen Gesundheitsbehörde ein negativer COVID-19-Testbescheid vorgelegt werden. Zudem herrscht eine zehntägige Quarantänepflicht, die frühestens nach fünf Tagen durch ein weiteres negatives Corona-Testergebnis beendet werden kann. Einreisende aus Risikogebieten müssen darüber hinaus eine digitale Einreiseerklärung ausfüllen.