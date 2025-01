Dominikanische Republik: Tourismus wegen Seilbahn-Modernisierung beeinträchtigt

München, 13.01.2025 | 13:54 | ksu

Die Schließung der Seilbahn in Puerto Plata zur Modernisierung beeinträchtigt seit sieben Monaten die lokale Tourismusbranche. Trotz Ankündigungen, 20 Millionen US-Dollar in das Projekt zu investieren, sind bislang keine Arbeiten erkennbar. Unternehmen der Region fordern klare Entscheidungen, um weitere wirtschaftliche Schäden zu vermeiden.



Die Seilbahn in Puerto Plate bleibt weiterhin wegen Baumaßnahmen geschlossen.

Die Seilbahn in Puerto Plata, eine der Hauptattraktionen der Nordküste der Dominikanischen Republik, ist seit sieben Monaten geschlossen. Laut dem Ministerium für Tourismus (Mitur) sollte die Anlage modernisiert und erweitert werden, inklusive neuer technischer Ausrüstung und zusätzlichem Personal. Bislang ist jedoch kein Beginn der Arbeiten zu erkennen. Die Schließung fällt mitten in die Hochsaison und hat erhebliche Auswirkungen auf die lokale Tourismusbranche.Die Schließung trifft zahlreiche Akteure des Tourismussektors: Taxiunternehmen, Reiseleitungen, Restaurants und Souvenirgeschäfte, die am Fuß des Isabel-de-Torres-Berges ihre Dienste anbieten, berichten von deutlichen Umsatzeinbußen. Auch Kreuzfahrtreisende, die oft die Seilbahn nutzen, müssen auf alternative Aktivitäten ausweichen. Die Vertreterinnen und Vertreter des Puerto Plata Destination Tourism Cluster (CTDPP) und anderer lokaler Organisationen haben die Regierung aufgefordert, Klarheit über den Fortschritt der Arbeiten zu schaffen.Der Minister für Tourismus, David Collado, hat ein Budget von 20 Millionen US-Dollar für die Modernisierung der Seilbahn angekündigt. Damit soll die Infrastruktur gestärkt und die Attraktion wiederbelebt werden. Tourismusunternehmen und Verbände drängen auf zügige Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Region zu minimieren. Der Druck auf die Behörden wächst, klare Zeitpläne und Fortschritte zu kommunizieren, um Vertrauen bei den betroffenen Unternehmen wiederherzustellen.