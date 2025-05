Teneriffa plant Touristensteuer – San Miguel de Abona kündigt Einführung an

Flughafen Athen: Taxistreik am 15. Mai angekündigt – Einschränkungen für Reisende erwartet 15.05.2025

In Athen sind aufgrund eines Taxistreiks am 15. Mai 2025 von 12 bis 15 Uhr Ortszeit keine Taxis am Flughafen verfügbar. Hintergrund ist ein Streit um die Zulassung von Uber-Fahrten am Flughafen. Reisende haben Alternativen. mehr